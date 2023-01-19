春節連假前營建忙趕工 南市春安檢查69條缺失增職安風險

營造工程多為在春節前，為完成一定進度，避免多日連假影響工程品質，致使動態性及臨時性作業增加，進而導致職災風險提高，台南市勞工局王鑫基上午率隊前往視查本市安南區營造工地；希望透過加強輔導及宣導等措施，力求職場零災害，督促營造事業單位落實維護勞工安全與健康。

勞工局職安健康處表示，為督導事業單位確實維護春節前夕趕工的作業勞工安全，針對營造作業實施歲末年終職場安全檢查，以降低職災發生，自去年12月27日啟動「春安檢查」迄今共檢查營造業事業單位110場次，其中違反職業安全衛生相關法條共計有69條，主要在設備點檢及勞工教育訓練為較多的違反態樣。

相關缺失還包括，高度2公尺以上之開口部分未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；共同作業時，原事業單位未有工作的連繫與調整、工作場所巡視以及進入營繕工程工作場所的人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用等缺失。

王鑫基強調，在春節前夕常有加班趕工情形，勞工在臨近春節連假難免心情浮動，安全意識容易鬆懈，造成職業災害危害因子大幅提升。春節前夕到營造工地輔導事業單位，提醒須積極加強職業安全衛生自主管理能力，確實遵守勞動相關法令，適時評估作業的危害風險、增加營造作業環境的安全防護措施及勞工充足的安全衛生教育訓練，以防止勞工職業災害發生，勞工也應確實遵循安全作業標準，不因求快、求便而疏忽自身安全。