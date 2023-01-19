快訊

過年夯買2000萬超級紅包…他拜武廟後 刮中首個「200萬+賓士休旅車」

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假前營建忙趕工 南市春安檢查69條缺失增職安風險

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供

營造工程多為在春節前，為完成一定進度，避免多日連假影響工程品質，致使動態性及臨時性作業增加，進而導致職災風險提高，台南市勞工局王鑫基上午率隊前往視查本市安南區營造工地；希望透過加強輔導及宣導等措施，力求職場零災害，督促營造事業單位落實維護勞工安全與健康。

勞工局職安健康處表示，為督導事業單位確實維護春節前夕趕工的作業勞工安全，針對營造作業實施歲末年終職場安全檢查，以降低職災發生，自去年12月27日啟動「春安檢查」迄今共檢查營造業事業單位110場次，其中違反職業安全衛生相關法條共計有69條，主要在設備點檢及勞工教育訓練為較多的違反態樣。

相關缺失還包括，高度2公尺以上之開口部分未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；共同作業時，原事業單位未有工作的連繫與調整、工作場所巡視以及進入營繕工程工作場所的人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用等缺失。

王鑫基強調，在春節前夕常有加班趕工情形，勞工在臨近春節連假難免心情浮動，安全意識容易鬆懈，造成職業災害危害因子大幅提升。春節前夕到營造工地輔導事業單位，提醒須積極加強職業安全衛生自主管理能力，確實遵守勞動相關法令，適時評估作業的危害風險、增加營造作業環境的安全防護措施及勞工充足的安全衛生教育訓練，以防止勞工職業災害發生，勞工也應確實遵循安全作業標準，不因求快、求便而疏忽自身安全。

台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基今天率隊前往視查安南區營造工地，要求春節趕工更要顧及安全。圖／勞工局提供

春節

延伸閱讀

春節10天連假當心諾羅、腸病毒來襲 要做好這件事

交通部次長致贈新北交大春節加菜金 期盼10天連假交通順暢

台南失業率連續4年六都最低 年後找工作多場徵才活動

中市春節期間日受理60件環保陳情 最多陳情「這個問題」

相關新聞

嘉市提前發福利 弱勢家庭過好年

為照顧經濟弱勢族群，減輕採買年貨的負擔並感受過年的歡樂，嘉義市政府於今日提前發放1月份的社會福利相關補助，讓弱勢家戶也能...

科技執法沒有新春假期 違規小心過完年荷包大失血

嘉義市去年增加9處科技執法路口，針對不打方向燈、不禮讓行人者等違規行為進行開罰，半年觀測宣導期間已過，已在去年12月開始...

春節連假前營建忙趕工 南市春安檢查69條缺失增職安風險

營造工程多為在春節前，為完成一定進度，避免多日連假影響工程品質，致使動態性及臨時性作業增加，進而導致職災風險提高，台南市...

雲林斗六西市場擠爆！這條路管制 只讓行人、機慢車通行

農曆新年前夕，鄰近雲林斗六火車站的西市場，今早起湧現滿滿採買年菜、辦年貨的人潮，斗六警分局今起連3天上午8點至下午4點管...

嘉縣文觀局長綜規處長環保局長新人事敲定 過年後公布

嘉義縣長翁章梁連任就職，農曆過年後啟動新人事，綜合規劃處長黃本富退休，新處長由人力發展所長郭凱迪回任；文化觀光局長許有仁...

台南失業率連續4年六都最低 年後找工作多場徵才活動

行政院主計總處18日公布111全年失業率平均為3.67%，台南市失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，也是六都最低，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。