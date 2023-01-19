雲林斗六西市場擠爆！這條路管制 只讓行人、機慢車通行

農曆新年前夕，鄰近雲林斗六火車站的西市場，今早起湧現滿滿採買年菜、辦年貨的人潮，斗六警分局今起連3天上午8點至下午4點管制雲林路一段，只開放機慢車和行人通行，目前街道上仍水泄不通，警方也派員疏導交通，維護民眾安全消費環境。

斗六西市場今湧入比平常多3、4倍的採買人潮，使原本交通流量就很大的中山路、雲林路一段、西平路及太平路等路段，人車流更加壅塞，今天上午不僅市場內人流爆增，一度無步行空間，周邊交通也因車潮擁擠，出現些微回堵情形。

斗六警分局今天表示，因應春節採購人潮，方便民眾採購年貨且防止道路壅塞、維持交通順暢，警方針對斗六市第二公有零售市場（斗六西市場）實施部分路段管制措施。

1月19日至21日期間，每日上午8點至下午4點，斗六市雲林路一段（自雲林路一段與中山路口，至雲林路一段與雲中街口）實施道路管制，只開放行人及機慢車通行，自小客車以上車種禁止通行（不含救護車、工程救險車、警備車），現場交管以執勤員警指揮為主。

斗六警分局建議可能行經相關路段的車輛及早改道，避面遇到堵車，可改走西平路、中山路銜接至其他路段繼續通行。