嘉縣文觀局長綜規處長環保局長新人事敲定 過年後公布

嘉義縣長翁章梁連任就職，農曆過年後啟動新人事，綜合規劃處長黃本富退休，新處長由人力發展所長郭凱迪回任；文化觀光局長許有仁退休，遺缺延攬觀光局國旅組專門委員徐佩鈴接任；環保局長張根穆調升環保署環境檢驗所副所長，遺缺由環保署環境督察總隊南區督察大隊長張輝川接任。翁章梁說，人事調整不僅限這3個局處首長空缺，還有微調，要讓每個局處發揮戰力。

郭凱迪是翁章梁延攬任期最久政務官，政大歷史研究所碩士，歷任青輔會專門委員、環保署機要、國史館館長室秘書，2020年2月任縣府綜規處長兼人發所長，2022年2月免兼綜規處，專任人發所長。

文觀局長許有仁退休，現由副局長宗金蘋代理，新任局長徐佩鈴曾任澎湖縣府文化局編纂、台中市東勢區公所區長、台中市港區藝術中心主任，現任觀光局國旅組專門委員，推動國旅觀光經驗豐富。