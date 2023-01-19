快訊

過年夯買2000萬超級紅包…他拜武廟後 刮中首個「200萬+賓士休旅車」

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南失業率連續4年六都最低 年後找工作多場徵才活動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局積極媒合工作機會。圖／勞工局提供
台南市勞工局積極媒合工作機會。圖／勞工局提供

行政院主計總處18日公布111全年失業率平均為3.67%，台南市失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，也是六都最低，另外，勞動參與率111年為61.2%，相較110年60.1%，台南市在六都中進步幅度最大，台南市已連續4年失業率在六都最低。

為協助市民就業，勞工局年後展開各場就業徵才活動，2月1日永華市政中心10樓禮堂、2月3日新市區樹谷音樂廳、2月4日北區大仁社區活動中心、2月11日中西區赤嵌里活動中心等，相關活動訊息可至台南市政府勞工局網站、勞工局職訓就服中心網站查詢，或電洽06-6330820。

勞工局長王鑫基表示，為實現市長黃偉哲「希望家園」施政願景，除積極辦理各項就業服務、徵才媒合外，更推動人才培育訓練課程，提升工作職能，協助失業者訓後就業，市府除建構實體就業平台提供專人服務，在疫情期間另開發線上媒合職缺，求職民眾可運用「台南工作好找APP」線上投遞履歷，透過多元管道找工作。

王鑫基說，市府團隊創造優質投資環境吸引優勢產業廠商進駐，去(111)年台南市共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，增加9680個就業機會，為南市注入新的經濟量能；勞工局111年度共辦理7場大型及中型就業博覽會、逾400場小型及單一徵才活動，邀集1895家廠商，提供逾10萬個工作機會，服務廠商找人才，協助市民就業；更進一步為降低青年學子學用落差，讓就學就業無縫接軌，推動產官學合作育才平台，從校園扎根協助青年職能提升。

台南 失業 勞工局

延伸閱讀

高市111年失業率六都最低 推就業服務僱用獎助跨域津貼

中高齡就業率六都第一 南市勞工局「活躍老化」獲雙獎

打造有情有疼心的厝 南市府助弱勢修屋第200戶完工

中華醫大烘焙技能養成班今結訓 26學員製作伴手禮義賣

相關新聞

嘉市提前發福利 弱勢家庭過好年

為照顧經濟弱勢族群，減輕採買年貨的負擔並感受過年的歡樂，嘉義市政府於今日提前發放1月份的社會福利相關補助，讓弱勢家戶也能...

科技執法沒有新春假期 違規小心過完年荷包大失血

嘉義市去年增加9處科技執法路口，針對不打方向燈、不禮讓行人者等違規行為進行開罰，半年觀測宣導期間已過，已在去年12月開始...

春節連假前營建忙趕工 南市春安檢查69條缺失增職安風險

營造工程多為在春節前，為完成一定進度，避免多日連假影響工程品質，致使動態性及臨時性作業增加，進而導致職災風險提高，台南市...

雲林斗六西市場擠爆！這條路管制 只讓行人、機慢車通行

農曆新年前夕，鄰近雲林斗六火車站的西市場，今早起湧現滿滿採買年菜、辦年貨的人潮，斗六警分局今起連3天上午8點至下午4點管...

嘉縣文觀局長綜規處長環保局長新人事敲定 過年後公布

嘉義縣長翁章梁連任就職，農曆過年後啟動新人事，綜合規劃處長黃本富退休，新處長由人力發展所長郭凱迪回任；文化觀光局長許有仁...

台南失業率連續4年六都最低 年後找工作多場徵才活動

行政院主計總處18日公布111全年失業率平均為3.67%，台南市失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，也是六都最低，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。