台南失業率連續4年六都最低 年後找工作多場徵才活動

行政院主計總處18日公布111全年失業率平均為3.67%，台南市失業率為3.6%，除低於全國平均失業率，也是六都最低，另外，勞動參與率111年為61.2%，相較110年60.1%，台南市在六都中進步幅度最大，台南市已連續4年失業率在六都最低。

為協助市民就業，勞工局年後展開各場就業徵才活動，2月1日永華市政中心10樓禮堂、2月3日新市區樹谷音樂廳、2月4日北區大仁社區活動中心、2月11日中西區赤嵌里活動中心等，相關活動訊息可至台南市政府勞工局網站、勞工局職訓就服中心網站查詢，或電洽06-6330820。

勞工局長王鑫基表示，為實現市長黃偉哲「希望家園」施政願景，除積極辦理各項就業服務、徵才媒合外，更推動人才培育訓練課程，提升工作職能，協助失業者訓後就業，市府除建構實體就業平台提供專人服務，在疫情期間另開發線上媒合職缺，求職民眾可運用「台南工作好找APP」線上投遞履歷，透過多元管道找工作。

王鑫基說，市府團隊創造優質投資環境吸引優勢產業廠商進駐，去(111)年台南市共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，增加9680個就業機會，為南市注入新的經濟量能；勞工局111年度共辦理7場大型及中型就業博覽會、逾400場小型及單一徵才活動，邀集1895家廠商，提供逾10萬個工作機會，服務廠商找人才，協助市民就業；更進一步為降低青年學子學用落差，讓就學就業無縫接軌，推動產官學合作育才平台，從校園扎根協助青年職能提升。