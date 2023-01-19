這家農會把「人、錢」換成米 慨送千斤給育幼院傳愛

近年國內關注農業永續議題，雲林縣斗南鎮農會在基層輔導農友時，有感而發，今年首度舉辦「永續惜物市集」，吸引不少攤主擺攤換售二手物品，也有許多聞訊而至的民眾參與，農會後將當日所得及響應人次換算成米量，最終再補足需求，捐給斗六一心育幼院、斗南信義育幼院及長愛育幼院，達成永續行為，也做了一件愛心事，讓歲末年終之際，溫馨加倍。

農會長年輔導農民種植農作物，市集承辦人員說，近年因氣候、環境變遷影響物產，大家內心都會擔憂「農友該怎麼辦？」於是結合友善環境、永續農業，發起永續惜物市集，讓響應者能夠過行動省思，除了「農業改變，環境也要改變」，大家能做到的事，就是「從最小事情開始」。

市集承辦人員表示，永續惜物市集請攤主將家中用不到的物品，拿到市集換售；另因消費者購物常拿很多紙袋回家，但蒐集後不見得會使用，容易變成一包垃圾而丟棄，活動也同步開放大家捐紙袋，後配置到農民直銷站，提供其他消費者二次使用。

市集承辦人員說，這些看似微小的行動，其實都是群眾最容易做到的事，農會再把當日所得6萬5000元，及120名響應者留下的簽名，依數推算米量，總計捐贈1500公斤的友善無毒香米、日本越光米予3家育幼院，年後還會送到鎮上5處老人共餐食堂，用鼓勵方式，帶動大家做到良性循環。