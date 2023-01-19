97歲「蜜棗阿公」果園過年前被預訂一空 名作家王瓊玲老主顧

嘉義縣竹崎鄉蜜棗是春節自家用水果及送禮熱門伴手禮，97歲果農許永洲被稱為「蜜棗阿公」，與兒媳經營果園，種的蜜棗又香又脆又甘甜，小說戲曲名作家、中正大學中文系所教授王瓊玲是蜜棗阿公老主顧，採寫蜜棗阿公及兒媳故事，生動感人。

王瓊玲說，97歲許永洲種橘子、柳丁、蓮霧等水果，這10多年來，他換種台灣原生蜜棗。他說：「我97歲了，還會巡果園、摘棗子、開鐵牛車、包果子、裝箱。看著棗子一樹一樹長大、開花、結果，是人生最快樂的事。」

她到許老先生家，一進門，阿公就抓起2顆棗子要她當場吃。老人家笑瞇瞇說：「我家棗子，絕對脆、絕對甜。圍防蟲網、施有機肥，衛生又健康……你咬一嘴就知道了。」不必推銷或業配。97歲阿公種的棗子，過年前早就被訂光光了。

蜜棗阿公住竹崎復金村，約種棗樹300棵。農曆過年前後是成熟收成期。棗子一向有「早生貴子」諧音，代表吉祥祝福，是春節送禮好水果。許老先生果園由兒子許長森、媳婦石春蜜幫忙經營。

王瓊玲說，許老先生媳婦出身艋舺，原本是「十指不沾陽春水」都市小姐。但是卻嫁來竹崎鄉下，變成善長養蜂採蜜、養雞餵鴨、種樹摘果的萬能農家婦，既孝順又能幹，真是難為她了。

石春蜜表示，當時為了愛情不顧一切嫁入農村，確實吃了不少苦頭。剛來鄉下常被蜈蚣、毒蛇、蜥蜴、壁虎嚇到唉唉叫。尤其半夜， 必須拿手電筒照路去上廁所， 更是驚嚇到極點。但是， 體會到人生必須「擇我所愛, 愛我所擇」， 生下孩子後， 更是「為母則強」慢慢的就成為什麼事都能擔當的農家媳婦了。

石春蜜與丈夫許長森雖然務農，卻都酷愛民俗音樂。夫妻都參加梅山鄉玉虛宮的北管樂團。丈夫是鼓師、妻子是嗩吶師。夫妻同團合奏，傳為鄉里美談。