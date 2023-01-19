阿里山腳下鄒族逐鹿社區特色公園完工 春節休閒新去處

坐落嘉義縣阿里山腳下，安置八八風災鄒族災民的番路鄉逐鹿社區，營造表演劇場、梅花鹿園及農特產市集，春節前，縣府發包施工的逐鹿社區特色公園完工，提供居民、遊客旅遊休憩新選擇。

縣府建設處說，逐鹿社區特色公園投入600萬元，重整社區公園活動空間，以及分散原住民藝術品，使在地特色更容易被看見，兼具原住民風格的老人休閒，以及共融兒童遊戲場等空間，讓民眾能夠盡情運動、攀爬、擺盪，休憩聊天等活動。

縣長翁章梁致力打造特色公園計畫，陸續展現成果，特色公園規畫兼顧年長者休憩運動及兒童共融式遊戲場，規畫符合在地植栽、照明、街道傢具，融入在地特色，讓縣轄公園各具特色。

逐鹿社區是八八風災後，安置家園受損鄒族原住民新興社區，位處進出阿里山台18線要道旁，周邊發展成為具原住民獨特文創園區，假日更吸引遊客到訪。

翁章梁說，特色公園積極持續進行，後續包含朴子市藝術公園、水上鄉民生社區公園、竹崎鄉灣橋公園、中埔鄉和睦地區市地重劃區多功能運動公園、新港鄉公園、布袋鎮過溝公園等，發包施工中，不久將呈現給民眾煥然一新感受，讓大家享受嘉有好建」，邀請大家一起玩樂！