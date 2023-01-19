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嘉義布袋流浪犬群聚咬傷人家畜所捕捉 居民發現有人餵食

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供

嘉義縣布袋鎮岑海里有觀光漁市、高跟鞋教堂、布袋商港等景點及重要設施，往來人車很多，最近居民發現有人餵食流浪狗，致浪犬群聚，追逐老弱婦女，里內「兒一公園」有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所，昨天派動保管制員捕獲3隻浪犬，暫解除浪犬為害。

翁億穎說，最近動保管制員13天來了8趟，追捕浪犬，浪犬警覺性高，看到陌生人就躲遠遠，捕捉過程有如人狗玩捉迷藏，好不容易捉到了，共有3隻落網，浪犬因為有人餵養群聚，已經造成地方很大的危機，請大家領養流浪犬，不要餵養流浪犬。

流浪犬真的很多，公園遊樂設施，剛建造完成，請愛狗人士不要在岑海里公園餵食流浪狗，避免造成「老弱婦孺」受傷。2019年流浪狗零撲殺政策上路，當時流浪動物收容所飽和，布袋野狗為患，咬人及追車致騎士摔傷事件頻傳，前鎮民代表李志榮曾率眾，開車載誘捕籠捕捉3隻成犬及8隻幼犬共11隻野狗到縣府抗議。

家畜所防治所動保科曾與布袋鎮公所達成共識，因流浪動物收容處所爆量，只收容符合「精準捕捉」兇猛攻擊性或咬人追車等公安危害犬隻，配合民間團體對流浪犬隻捕捉絕育後回置工作，控制犬隻數量。

家畜所長林珮如說，餵養浪犬，愛之適足害之，餵養行為被檢舉查獲觸犯廢清法，動保管制隊捕捉絕育收養，去年全新流浪動物收容園區啟用，中央成立1959動保專線，嘉縣成立24小時緊急救援專線，春節將近，動物緊急救援專線不打烊，發現浪犬咬人追車，有攻擊性犬隻，請撥打專線電話1959或0932-525-995，救援捕捉對象不含有飼主犬貓。

嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供
嘉義縣布袋鎮岑海里流浪犬群聚，有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所派動保管制員捕獲3隻浪犬。圖／翁億穎提供

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