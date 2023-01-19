嘉義布袋流浪犬群聚咬傷人家畜所捕捉 居民發現有人餵食

嘉義縣布袋鎮岑海里有觀光漁市、高跟鞋教堂、布袋商港等景點及重要設施，往來人車很多，最近居民發現有人餵食流浪狗，致浪犬群聚，追逐老弱婦女，里內「兒一公園」有老婦活動遭咬傷大腿，岑海里長翁億穎通報家畜所，昨天派動保管制員捕獲3隻浪犬，暫解除浪犬為害。

翁億穎說，最近動保管制員13天來了8趟，追捕浪犬，浪犬警覺性高，看到陌生人就躲遠遠，捕捉過程有如人狗玩捉迷藏，好不容易捉到了，共有3隻落網，浪犬因為有人餵養群聚，已經造成地方很大的危機，請大家領養流浪犬，不要餵養流浪犬。

流浪犬真的很多，公園遊樂設施，剛建造完成，請愛狗人士不要在岑海里公園餵食流浪狗，避免造成「老弱婦孺」受傷。2019年流浪狗零撲殺政策上路，當時流浪動物收容所飽和，布袋野狗為患，咬人及追車致騎士摔傷事件頻傳，前鎮民代表李志榮曾率眾，開車載誘捕籠捕捉3隻成犬及8隻幼犬共11隻野狗到縣府抗議。

家畜所防治所動保科曾與布袋鎮公所達成共識，因流浪動物收容處所爆量，只收容符合「精準捕捉」兇猛攻擊性或咬人追車等公安危害犬隻，配合民間團體對流浪犬隻捕捉絕育後回置工作，控制犬隻數量。