南市全國首創數位定位求救設備 首批21名家暴被害人配用

台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心開發家暴被害人智慧配戴裝置，運用公益彩券盈餘基金推動「台南市家庭暴力被害人守護計畫」，完成全國首創以智慧科技報位裝置結合社政及警政通報系統，24小時守護家暴被害人安全。

首批設備適用對象為經社會局家防中心社工評估有高度受暴且周遭無可提供緊急協助資源之的暴受害人共21人，由社會局無償借用提供隨身攜帶，待危機狀況解除後再行歸還，避免發生受害人面臨緊急突發狀況而無人可救援的情況。

案例小珍是全職家庭主婦，與先生阿牛結婚後育有1子，阿牛去年因失業而時常在家摔東西發洩情緒，並對小珍及就讀小學的兒子言語暴力，小珍不堪阿牛精神暴力對待，帶著兒子搬回娘家居住，阿牛發現後勃然大怒，持刀衝進小珍娘家理論要求她返家並刺傷小珍家人，警察及社工人員獲報後，立刻趕抵到場處理。

在確保小珍安全後，社工啟動安全評估，考量小珍父母年歲已高，兒子年幼無力自保，娘家也無其他人可提供緊急協助，社工提供小珍MiniBond隨身行動裝置並教導使用方式，讓小珍不再擔心救助無門，當再遇到危及生命安全事件時，就能按下緊急求救按鈕，透過保全公司將求救訊號通報給社會局及警察局到場救援，降低暴力傷害程度。

社會局家防中心指出，現代通訊科技發達，雖然人手一支手機，但是對正在遭受家暴危機現場的受害人而言，馬上拿起手機求救不是一件容易的事情。為提供家暴受害者更多元的求救管道，社會局家防中心與警察局婦幼警隊訂定合作流程並模擬救援機制，結合保全公司引入「MiniBond迷你龐德」數位智慧裝置。

該數位裝置為無線遙控隨身按鈕，單一按鍵操作簡單，當家暴受害者面臨緊急狀況時，可直接按下隨身求救按鈕，透過24小時全天監控服務中心接獲求救訊息後，立即透過定位資訊通報至警察局及社會局派員前往救援及協助。