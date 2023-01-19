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南市永福國小保留道署遺構 設展示館

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市中西區永福國小永澄樓建於古蹟上，一樓設置開放式的古蹟遺址展示館，展現不一樣的教育風情。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓建於古蹟上，一樓設置開放式的古蹟遺址展示館，展現不一樣的教育風情。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區清代道署後院的斐亭聽濤曾是台灣八景之一，隨著時代變遷道署建築淹沒在永福國小北棟校舍下，校舍重建工程施工中挖到此歷史遺構，經停工並重新發包，歷經5年新大樓永澄樓昨天落成啟用，1樓保留清代道署遺構文化遺址，設開放式遺構古蹟展示館，是國內校園少見教育風情。

永福國小北棟校舍老舊，2017年起拆除重建，施工中挖到清代道署遺構，雖讓文化界期待已久的歷史重現，卻影響施工，經兩年停工變更設計後重新發包，保留遺構，並設遺構古蹟展示館。

市長黃偉哲說，永福國小創於民國4年歷史悠久，為提供師生更完善的教學環境，新校舍永澄樓耗資約1.9億元，展現校園建築新風貌，共32間教室，內含多功能演藝廳及圖書館。

校長楊淑晏表示，該校20年來歷經3次老舊校舍拆除重建，永澄樓是最後1塊拼圖，課程將融入道署遺構歷史，與教學情境結合，提供師生嶄新且兼具在地文化與歷史傳承的優質學習場域。

永澄樓啟用及遺構古蹟展示館開放式呈現，為北側小巷風情加分。

台南市中西區永福國小永澄樓建於古蹟上，一樓設置開放式的古蹟遺址展示館，展現不一樣的教育風情。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區永福國小永澄樓建於古蹟上，一樓設置開放式的古蹟遺址展示館，展現不一樣的教育風情。記者鄭惠仁／攝影

古蹟 建築 遺址

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