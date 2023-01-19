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春節疏運 雲林推免費接駁專車
雲林縣政府因應春節疏運，除高鐵雲林站聯外接駁車路線，也推出新春限定的高鐵雲林站返鄉接駁專車及配合走春主題遊程的雲北、雲中、雲南等觀光接駁專車，全程免費、不需預約，詳情可上縣府網站查詢。
縣府工務處長汪令堯說，春節期間高鐵雲林站201、202、301等3條往斗六、北港、土庫及褒忠等地的接駁車照常營運，1月21日至24日（除夕至初三）、26日至29日（初五至初八）加開返鄉接駁專車，停靠崙背、二崙、西螺、土庫、褒忠、元長及北港等鄉鎮。
返鄉接駁專車自高鐵站發車班次沿途停靠站僅可下車，各鄉鎮發車的班次沿途停靠站只能上車，行駛台78線快速路路線不開放站位。
配合縣府文化觀光處推出的祈福朝拜行、經典小鎮遊、鐵道樂活遊、雲東經典步道森呼吸、雲西海陸深度微旅行等主題遊程，24至28日加開新春行腳接駁車，每日上午8點起發車，每小時1班，停靠景點及各大宮廟。
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