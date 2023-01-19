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解決東區停車 台南最大立體停車場動工
台南市人口最密集的東區寸土寸金，停車一位難求，市府爭取前瞻補助，並與台南監理站合作興建林森多目標立體停車場，工程費達11.74億元，昨動土，規畫地下1層、地上7層，是全市最大立體停車場，預計2025年8月完工，可停545輛汽車、857輛機車，林森圖書館及交通裁決所也將進駐。
黃姓市民說，基地在台南監理站，位在林森路一段與崇德路口，鄰近三角公園、住宅區及行政機關，一旁就是市農會假日農市、大東夜市，因附近僅路邊停車及府東創意森林園區2處小型停車場，找車位很辛苦，希望立體停車場完工後可解決停車位不足的問題。
市議員蔡筱薇說，東區是文教、藝文重鎮，更是人口密度最高行政區，光靠路邊停車位供給不足，市府爭取前瞻立體停車場就有3座在東區，包括青年路E8、文化中心E5及林森立體多目標停車場，目前東區公所、戶政事務所等停車不易，崇信、崇學里無活動中心，希望一併進駐林森立體停車場大樓，解決洽公停車問題。
市長黃偉哲指出，林森立體停車場利用監理站土地，工程經費達11.74億元，由中央補助3.09億元，將成為台南量體最大的立體停車場，在蛋黃區興建不僅增加停車空間，解決民眾洽公停車一位難求窘境，更有效利用停車場用地多目標使用設計，將林森圖書館等融入其中，可望成為東區新地標。
交通局長王銘德說，林森多目標立體停車場外觀以格柵設計串聯南北向綠色軸帶，留設通透的街角空間與友善人行步道環境，將停車場與環境景觀整合，未來營運導入智慧停車管理系統，提升使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。
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