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部立嘉義醫院聯手診所 嘉縣中埔鄉有腸胃科了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
衛生福利部嘉義醫院和柯診所今天簽署合作意向書，建立轉診綠色通道。圖／衛生福利部嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院和柯診所今天簽署合作意向書，建立轉診綠色通道。圖／衛生福利部嘉義醫院提供

嘉義中埔鄉無腸胃科診所或醫院，衛生福利部嘉義醫院和柯診所今天簽署合作意向書，有腸胃科醫師駐診，並建立轉診綠色通道，需要進一步治療，持部嘉醫院製發「VIP醫療通行證」，到部嘉能快速通關，當天完成看診、檢查、看報告，更便利中埔鄉民眾就醫。

部嘉醫院指出，柯診所將購入超音波儀器，部嘉醫院胃腸肝膽科醫師周裕勝定期去開診，病患若有異常，需要進一步確認時，可即時轉診到部嘉醫院，做腸胃鏡、電腦斷層、核磁共振檢查。

部嘉醫院製作VIP醫療通行證給柯診所，會讓病患前往時，一站式快速通關，能夠當天完成看診、檢查、看報告，不必跑多趟。

部嘉醫院長黃元德今天和柯診所院長吳秉蒼簽署合作意向書，雙方宣示以「預防疾病、促進健康」為目標，透過雙向轉診進行醫療專業交流，建立照護資源共享機制，使醫療資源發揮最大的效益。

吳秉蒼說，結盟將有助於解決地區民眾就醫困難的問題，同時也在地就近提更高質量的醫療服務，深化雙向轉診、落實分級醫療，提供在地民眾完善且便捷的醫療服務。

黃元德院長指出，秉持公醫使命同時配合衛福部推動「分級醫療」，讓民眾平時就近在基層診所就診，發現異常迅速轉診至地區醫院進一步檢驗檢查和治療，等病況穩定之後，病人能再回歸社區基層院所追蹤，減少民眾舟車勞頓；部嘉醫院與基層診所以夥伴關係與合作精神，達成民眾、診所及地區醫院都共好目標。

衛生福利部嘉義醫院院長黃元德（右起）和柯診所院長吳秉蒼今天簽署合作意向書，建立轉診綠色通道。圖／衛生福利部嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院院長黃元德（右起）和柯診所院長吳秉蒼今天簽署合作意向書，建立轉診綠色通道。圖／衛生福利部嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院和柯診所今天簽署合作意向書，建立轉診綠色通道，製作VIP醫療通行證。圖／衛生福利部嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院和柯診所今天簽署合作意向書，建立轉診綠色通道，製作VIP醫療通行證。圖／衛生福利部嘉義醫院提供

嘉義 中埔 醫師

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