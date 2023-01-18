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加強重要節日安全維護 台南市長慰勞員警辛勞
農曆春節快到了，台南市長黃偉哲等人今晚8點起分5組前往16個警分局，慰問加強重要節日安全維護工作執勤員警及協勤民力辛勞，黃市長對於警察及民力犧牲假期、堅守崗位表示肯定，並提醒執勤警察及民力注意執勤安全。
黃市長在警察局局長廖宗山、義警大隊大隊長魏正宗、民防大隊副大隊長康銀壽、守望相助巡守大隊大隊長宋俊明及警友會理事長林玉柱等人陪同下，分別前往歸仁、永康、台南市警五警察分局慰勉警察及協勤義警、民防、義交、巡守隊及志工的辛苦，並頒贈慰問品及合照留念。
台南市警察局並規劃其他4線慰問路線，分別由議會秘書長汪啟瑞、副議長林志展領隊，前往其他警察分局慰勉，各受慰問單位熱烈歡迎，場面氣氛熱鬧融洽。
黃市長感謝員警及協勤民力犧牲假期，全心全力投入治安、交通作，為確保警察在執勤時無後顧之憂，台南市政府去年動用第二預備金4500萬元，為警察添購臂盾、防割手套、辣椒水、拋射式電擊器與訓練用彈、密錄器及行車紀錄器等應勤裝備，以精進應勤裝備確保執勤安全。
黃偉哲說，治安工作及取締重大交通違規沒有法律假期，連假期間，對於守護市民承諾不變，期勉全體員警、協勤五力堅守崗位，攜手努力，維持一個安全、安心及順暢的治安、交通環境，讓民眾能安心歡度春節假期，期許未來做得更好，讓市民過得更好。
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