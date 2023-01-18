投入逾億 頑皮世界「守護者星際訓練館」小年夜開幕

知名景點台南學甲頑皮世界野生動物園添新設施，業者投入逾億元歷經4個月改建「守護者星際訓練館」，瞄準春節連假旅遊商機，將於20日小年夜當天啟用，春節期間「動物園」加上「遊樂館」聯票不加價，預料將吸引愛嘗鮮遊客入園。

頑皮世界表示，「守護者星際訓練館」故事設定，是以動物為核心，但跳脫傳統動物園場景，以「pixel宇宙電玩風」貫穿全場，全新設計戴上太空頭盔、穿上太空裝的動物新IP。由「水豚」擔任隊長，率領五大明星動物藪貓、耳廓狐、黑腳企鵝、長頸鹿、金剛鸚鵡為超級教練，藉由搭乘旋轉飛馬、急速飛碟、尖叫飛船、飆速飛車、太空飛艇等各項遊樂器材，訓練入場勇士們平衡力、G耐力、心肺力、反應力以及操控力。

業者說，「守護者星際訓練館」，運用演唱會等級的LED和燈光，讓遊客們在搭乘遊樂設施時，還能體驗炫麗新奇聲光效果，為呈現最好聲光感受，「尖叫飛船」旁架設一面達12公尺超大LED，播放太空動物們在星際、海浪間穿梭前行的動畫，彷彿跟著勇士們一起擺盪，這也是台灣唯一結合影像娛樂海盜船。

此外，當乘坐「急速飛碟」上升到最高點時，還可看到懸掛在高空中，閃閃發亮的土星、地球等四顆大造型氣球，彷彿進入了外太空，豐富娛樂體驗。

「守護者補給站」還將6名動物教練IP，製成可愛造型雞蛋糕，也和台南在地冰品「定夏」合作，推出以天然食材低熱量霜淇淋，要讓大小朋友玩得開心，吃得健康又安心。

業者說，適逢農曆春節，推出「動物園」加上「遊樂館」聯票不加價，門票最低再下殺5折起超值價格，詳細活動資訊及頑皮世界最新消息，歡迎上頑皮世界官網、或FB粉絲專頁查詢。

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