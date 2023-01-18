設籍南市65歲以上長輩 春節接種新冠疫苗可獲500元禮券

台南市新冠疫苗接種不打烊，春節期間開設接種站，設籍台南市65歲以上長者在1月20日、1月22日、1月27日、1月28日、1月29日至指定衛生所接種疫苗，可獲500元禮券一份。

衛生局表示，陪伴長輩前來的家屬也可獲精美禮品一份，呼籲民眾返鄉前提早完整接種疫苗，返鄉後陪伴家中長輩接種疫苗，詳細訊息已公告於台南市政府衛生局首頁〈春節防疫專區〉，官網連結: https://reurl.cc/VRdO1n 。

台南市今(18)日新增1733名COVID-19本土個案，自去(111)年1月1日至今(112)年1月17日，台南市累計確診個案人數共654,094名，全年齡累計確診百分比為35.31%。

統計至今(112)年1月17日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.7%、89%、1.3%、75.3%、21.7%及2.82%，總接種劑次5,258,011。