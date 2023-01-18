成大沙崙醫院獲准籌設 成大：打造兒童醫療及緊急避難基地

行政院今天正式發函同意國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區（下簡稱「成大沙崙醫院」）第一階段籌設計畫書，並匡列近93億經費支持。成大校長蘇慧貞表示深感榮耀，協力夥伴台南市長黃偉哲也表示欣慰，更感謝國立成功大學積極發展急罕重症和兒童醫療、打造南部緊急避難基地，促進醫療產業創新。

黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城為亞太新興永續智慧城市，為臺南重點發展區域。國立成功大學作為在地頂尖大學，以地方發展為使命，長期協助市府推動沙崙生活機能數位化與科技產業落地。雙方多次率隊向賴副總統、行政院、國發會、經濟部報告、爭取，終成就集結兒童醫療、數位科技、產業創新、緊急應變的成大沙崙醫院。

成大校長蘇慧貞說，成大沙崙醫院雖將補足新豐區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）醫療資源，但不僅止於一般醫院。未來將設立「南台灣兒童醫療中心」、「科技數據中心」、和「台灣新南向衛生訓練中心」。去年有感於俄烏戰爭、韓國梨泰院踩踏事件，規畫「傷病患臨時收治場所地下層工程及災難應變設施」，定調重大傷亡事件援助和戰時緊急救難，為全台灣首見。

成大醫院代理院長李經維補充，天災人禍都非任何人樂見，但醫者為救難而生，需做好各種準備，故提出緊急避難醫院概念，感謝各界肯定。

立法委王定宇昨晚在臉書透露，行政院蘇貞昌院長已簽字批核「成大醫院沙崙院區建設計畫」，第一期總經費92.8億，中央補助47.8億，國立成功大學附設醫院負擔45億，將以教學醫院支應預算，未來還有醫療產業園區、「急重難罕」醫療中心的部份，會再有相對應的預算。

蘇慧貞表示，「沙崙，是蔡英文總統的政見與承諾，而這也是成功大學繼夏漢民校長時期40餘年前參與規畫國家重大建設籌建成大醫院後，再度能透過主導、攜手產官學參與推動國家重大建設，是全台高教界攜手產官學創新未來的典範」。