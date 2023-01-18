免費搭！新春來雲林 這些專車載你回家、暢遊各鄉鎮

雲林縣政府因應春節大眾疏運，除高鐵雲林站既有的聯外接駁車路線，也推出新春限定的「高鐵雲林站返鄉接駁專車」及呼應走春主題遊程行駛的雲北、雲中、雲南等觀光接駁專車，全程免費、不須預約，各線班次表今起公告在縣府網站。

工務處今天在縣府舉行春節疏運記者會。工務處長汪令堯表示，農曆新年是人潮最多期間，為紓解交通，除高鐵雲林站201、202、301等3條聯外至斗六、北港、土庫及褒忠等鄉鎮市的接駁公車照常營運，1月21日至24日（除夕至初3）、1月26日至29日（初5至初8）加開返鄉接駁專車，停靠崙背、二崙、西螺、土庫、褒忠、元長及北港等鄉鎮。

高鐵雲林站返鄉接駁專車，自高鐵雲林站發車班次，沿途停靠站僅提供下車；至於各鄉鎮發車班次，沿途停靠站僅提供上車。另，其中2條路線，因部分路段行駛台78線快速道路，依規定不開放站位，請民眾留意。

呼應縣府文化觀光處推出新春限定「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「漫步輕旅行」及「鐵道樂活遊」、「雲東經典步道森呼吸」及「雲西海陸深度微旅行」等主題遊程，1月24日至28日期間加開新春行腳接駁車，每日上午8點起發車每小時1班，各線起訖站點採雙向對開，停靠站包括觀光景點及各大宮廟。