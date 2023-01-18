嘉市傳統市場門面改造 北興市場喵星人「肉包」成主角

春節將至，嘉義市政府改造傳統市場門面，市府指出，西市場周邊，新設紅底白字大大的「西」字招牌，北興市場將萌貓「肉包」變成招牌的主角等，布置活潑又醒目的設計，讓民眾對傳統市場有耳目一新的感覺，不管是遊客逛市場吃美食，還是年輕朋友陪父母來市場採買，都可以拍照打卡。

市府建設處表示，逛傳統市場找在地美食已成了遊客熱門行程，這次特別著眼在入口意象的設計，凸顯「好貨攏底嘉、相揪來市場、福兔迎祥」的主題。

此次包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和市場、永和市場，都有獨特的專屬設計圖案，西市場周邊，新設紅底白字大大的「西」字，一個字就讓人清楚這是西市場；北興市場對浪貓友善，便提出讓攤商都很熟悉的萌貓「肉包」，成為招牌主角；東市場也掛上新的布條，並擺財神爺立牌。

市府也指出，嘉市各傳統市場推出年節必買精選禮盒，由各市場自治會會長嚴選推薦，樂活名攤年節伴手禮，東市場「三哥肉乾－憶禮盒」、「新明津魚丸－福兔到我家」、「上聖海產－海鮮大禮包」、「范姐廚坊－步步高升」；西市場「紀家生鮮雞肉 ．紀家滴雞精－滴雞精禮盒」、 「西市魯熟肉－真空綜合組合包」、「台北珍肉鬆－精選肉鬆」、「阿嘉海產－嘉義特產烏魚子禮盒」等供選購；嘉義魚市場、嘉義市果菜市場公司推出的年節禮盒，因物超所值，已秒殺銷售一空。