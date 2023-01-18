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部立嘉義醫院攜手診所 提供中埔醫療快速通關服務

中央社／ 嘉義市18日電
圖為衛福部立嘉義醫院。圖／聯合報系資料照
圖為衛福部立嘉義醫院。圖／聯合報系資料照

衛生福利部嘉義醫院今天與柯診所簽署合作意向書，將擴大服務嘉義縣中埔鄉親，民眾可即時轉診至嘉義醫院進行電腦斷層等檢查，提供一站式快速通關服務，便利社區民眾就醫。

部立嘉義醫院院長黃元德上午與中埔鄉柯診所醫師吳秉蒼簽署合作意向書，雙方以「預防疾病、促進健康」為目標，透過雙向轉診進行醫療專業交流，建立轉診綠色通道，提供一站式快速通關服務，便利社區民眾就醫。

黃元德致詞表示，配合衛福部推動「分級醫療」，期望藉由與在地診所結盟，提供快速便捷的醫療服務，讓民眾平時就近在基層診所就診，發現異常迅速轉診至地區醫院進一步檢查及治療，等病況穩定後，再回歸社區基層院所追蹤，減少民眾舟車勞頓就醫。

吳秉蒼指出，這次結盟將有助於解決地區民眾就醫困難問題，同時也能就近提供更高質量的醫療服務，藉由與部立嘉義醫院雙向轉診及落實分級醫療，提供在地民眾完善且便捷的醫療服務。

嘉義醫院表示，中埔鄉親可以就近先在柯診所就醫，若須進一步治療時，可即時轉診到嘉義醫院進行腸胃鏡、電腦斷層等檢查，使醫療資源發揮最大的效益，不但社區民眾的健康獲得更全面的照護，也能提升當地鄉親醫療環境與品質。

嘉義 中埔 衛福部

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