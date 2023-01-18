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成大沙崙醫院經費核定 災害應變獨步全台

中央社／ 台南18日電

行政院今天正式發函同意成大沙崙醫院第1階段籌設計畫書，匡列近93億元經費支持。台南市長黃偉哲感謝成大發展急罕重症和兒童醫療、打造南部緊急避難基地，促進醫療產業創新。

黃偉哲透過新聞稿表示指出，沙崙智慧綠能科學城為亞太新興永續智慧城市，為台南重點發展區域。成功大學作為在地頂尖大學，以地方發展為使命，長期協助市府推動沙崙生活機能數位化與科技產業落地。雙方多次率隊向行政院、國發會、經濟部報告、爭取，終成就集結兒童醫療、數位科技、產業創新、緊急應變的成大沙崙醫院。

成大校長蘇慧貞說明，成大沙崙醫院雖將補足台南新豐區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）醫療資源，但不僅止於一般醫院。未來將設立「南台灣兒童醫療中心」、「科技數據中心」、和「台灣新南向衛生訓練中心」。去年有感俄烏戰爭、韓國梨泰院踩踏事件，規劃「傷病患臨時收治場所地下層工程及災難應變設施」，定調重大傷亡事件援助和戰時緊急救難，為全台首見。

依南市府資料，「成大沙崙醫療服務與創新園區」是全台第一處以醫療服務結合人工智慧與大數據分析，能讓新豐區每萬人平均一般病床數提高至160%，弭平醫療資源落差。未來服務可擴及南科、善化、新市、永康甚至北高雄；此外，受衛福部託付設立的「南台灣兒童醫療中心」也將嘉惠南部兒童。

沙崙醫療園區將分2期開發，除醫院本體，還有兒童醫療中心、特色醫療中心、台灣新南向衛生訓練中心、沙崙國家級傳染病中心及大數據中心等5大中心。將導入大數據、AI、5G等技術，全力布局下世代「精準醫療」策略，打造南部地區戰略型醫療中心。

成大 台南市長 行政院

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