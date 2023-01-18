趕在春節前 台南市食用番茄災損救助金入袋
年底高溫乾旱，農委會公告南市食用番茄列入農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助金5萬1000元，經市府團隊與中央加快作業腳步，已在春節前將救助金撥入農民帳戶，共核撥356戶農民，618萬餘元。
台南市政府農業局說，市長黃偉哲體恤受災農民，指示依從速、從寬、從簡原則，加速辦理救助作業，以協助農民速恢復農業生產。農業局表示，農委會公告列入救助區域和品項，包括南市全市食用番茄，已請各區公所於農業天然災害現金救助抽查完成後，立即將救助資料報送農業局，以利農糧署作業辦理撥款事宜。
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