台南車主繳百萬停車費「鬥法」佔停車格 交通局祭這1招
台南市中西區府前路台灣銀行前長期停放6部車輛，上面有白布黑字等控訴及抗議司法不公，這個街頭奇景已存在多年，先前曾放置在永康和東區交界的金三角大樓前，也曾出現在東寧路與小東路口的東寧公園前，幾年前才長期放置在台灣銀行前，車輛增加到6部佔住一整排停車格，但車主正常繳納停車費，且疑有高人指點，巧妙規避法規，交通單位也傷腦筋，與法制處研討多時，終於祭出這一法令強行拖吊。
交通局說，與法制處研商後，這些加裝「框架」的車輛，補充公告納入遊動廣告，依違反遊動廣告物相關規定，依法強制移置。府前路台灣銀行前6輛今天會同交通警察強行拖吊移走，另一部放在中華東路的違規廣告車，也已通知限期改善，若車主逾期未改善，近日內也會進行移除。
據指出，這名陳姓車主年約60多歲，因家族債務紛爭，以汽車上懸掛白布黑字控訴司法不公，停放在市區人潮多尤其是銀行外的路邊停車格，交通單位為了解決停車位佔用，曾將汽車格改成機車格邀使他移車，也用道路管理處罰條例開紅單，但車主有行政救濟程序，可以不移走，無法達到吊扣牌照讓車子不能出現在路上的目的。
交通局保守估算，車主為了佔用這些車位，幾年下來停車費用至少上百萬元，也都依要求召回驗車後再開回來佔車位，先前被檢舉違反停車格只能停放3日的規定，但車主請人不時推移車輛，以規避道路處罰條例的「行駛」規定。
交通局和警方及法制處研商後，認定以任何動力將車輛在道路上推動都算行駛的行為，道路監視器有拍到推動車輛行為，也將畫面定期移交給警方開紅單舉發，但車主有救濟程序，未完成前不能連續開罰，不能達到吊銷牌照不能在路上行駛，但救濟程序需要半年，無法達到及時效果。
交通局說，市府就法規面再研商，以前廣告物自治條例針對的遊動廣告是車體用黏貼或彩繪的方式去，但車主用附加框架的方式張貼訴求的廣告內容，很巧妙規避法規的文字限制，但這次以加強公告方式，針對遊動廣告車輛有限制的停放的路段和時段，車主之前用框架的方式規避，現在納管為遊動廣告就不能停放。
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