抓肇逃有好康！提供車禍影像台南最高獎1萬

台南市政府為了鼓勵民眾提供道路交通事故錄影資料，以協助追查破獲交通事故肇事逃逸案、釐清事故原因，繼台北市、台中市之後，台南市也訂定「南市檢舉道路交通事故肇事逃逸案及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，以提供獎金方式、鼓勵全民一起抓肇逃。經審核後可請領獎金，最高可領到1萬元。

台南市警察局交通大隊表示，根據要點民眾檢舉肇事逃逸案件或一般交通事故提供錄影資料，均需製作談話記錄、調查筆錄並提供真實姓名、聯絡電話、住址、國民身分證統一編號或護照號碼。

檢舉肇逃因而協助警方偵破案件者，依受傷、重傷與死亡等不同案件，每件提供獎金3000元、6000元及1萬元；提供錄影資料協助警方釐清事故原因者，依受傷、重傷與死亡案件，每件提供1000元、3000元、5000元獎金。

大隊長陳宇桓表示，民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉車禍案件，既可幫助被害人、又有獎金可拿，一舉兩得，也提醒市民朋友，若不慎車禍肇事應即採取救護措施並依法立即通知警察機關處理，切不可逕自離去以免受罰，如肇事致人受傷或死亡而逃逸，還需負起肇事逃逸的刑事責任，最終仍會遭法律制裁。