快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節出遊！草嶺青山坪櫻花將盛開 張麗善趕在年前修路

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪有盛開的梅花。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪有盛開的梅花。記者黃于凡／攝影

雲林古坑149甲線通車後，遊客們紛紛上山挖掘秘境，草嶺青山坪有豐富櫻花及螢火蟲資源，下周櫻花將盛開，但通往青山坪的道路破損不堪，為改善遊客出遊體驗，縣府斥資504萬2000元，改善1.3公里AC路面及16公尺排水溝，預計明天可完工，縣長張麗善今上山現勘。

張麗善說，青山坪已成為熱門打卡景點，去年平均單日旅客高達8000人，將改善AC路面長約1.3公里、寬約5.7公尺，也修建草嶺隧道口改善長16公尺、寬0.6公尺排水溝，總經費504萬2000元，預計明天就可完工。草嶺櫻花季有接駁車，規畫後會公告在縣府官網。

林慧如說，青山坪櫻花原先是地主為了親戚找到回家的路，多回家走走，才種植許多櫻花，沒想到意外吸引許多遊客，下周起櫻花會陸續盛開，春節是賞櫻好時機；五元兩角則是為讓農民躲雨而興建，時間久了就變成觀光景點，期許未來串連草嶺、樟湖、石壁，讓草嶺風華再現。

工務處長汪令堯說，通往草嶺青山坪的路原本是農路，由水土保持局維護，但水土保持局只保護水和土，並不負責保護人，部分路段維修後仍有落石，隨著草嶺櫻花季發展，每年吸引愈來愈多民眾上山，保護人是當務之急，他向水保局提出興建明隧道避免落石傷人建議。

「我跟水保局戰很久。」汪令堯說，2020年帶著水保局官員到場現勘，落石直接從身邊滾落下來，才讓水保局官員驚覺做明隧道必要性，同意撥款2962萬元興建首座農路明隧道，改善遊客交通安全，也利用災後重建申請1626萬元改善邊坡擋土牆及掛網噴植護坡，讓青山坪撥雲見日。

議員賴明源說，青山坪好山好水，有櫻花、彩蝶及螢火蟲等美景，若非張麗善鋪路造橋，青山坪現在還被困住，也鼓勵台塑到青山坪設加油站，回饋雲林人，讓居民免於奔波加油，也讓遊客出門遊玩加油方便；汪令堯說，台塑有意願設加油站，但需先找到合適公有地，會持續協調。

雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪聯外道路破損不堪，縣府斥資504萬2000元改善。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪聯外道路破損不堪，縣府斥資504萬2000元改善。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪路面鋪設路面，縣長張麗善上山現勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪路面鋪設路面，縣長張麗善上山現勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪櫻花將盛開，預計春節會是賞櫻好時機。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪櫻花將盛開，預計春節會是賞櫻好時機。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪櫻花將盛開，預計春節會是賞櫻好時機。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪櫻花將盛開，預計春節會是賞櫻好時機。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪聯外道路破損不堪，縣府斥資504萬2000元改善。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪聯外道路破損不堪，縣府斥資504萬2000元改善。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪路面鋪設路面，縣長張麗善（右三）上山現勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪路面鋪設路面，縣長張麗善（右三）上山現勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪櫻花將盛開，預計春節會是賞櫻好時機。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪櫻花將盛開，預計春節會是賞櫻好時機。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪路面鋪設路面，縣長張麗善（前排左二）、古坑鄉長林慧如（前排左三）上山現勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪路面鋪設路面，縣長張麗善（前排左二）、古坑鄉長林慧如（前排左三）上山現勘。記者黃于凡／攝影

櫻花季 草嶺 水保局

延伸閱讀

春假10天！雲林縣長張麗善巡果菜市場：年前蔬菜買起來

雲縣府備9萬5千個福袋 張麗善祝福縣民鴻兔似錦

消防員戴至隆獲金心獎 被封「緊急救護男神」

張麗善到希望工場關心孩子吃年菜 突然提要求全場愣住

相關新聞

超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」

熙來攘往的雲林縣156縣道，近日出現一攤「巨無霸」流動攤位，賣的是農民廖永東在好奇心驅使下，栽種一田地的超大高麗菜，醒目...

嘉義文化路夜市商機無限！ 「10元廁所」也立招牌做生意

在嘉義市文化路夜市有業者豎立「廁所10元」的招牌做起生意，令網友讚嘆「文化路商機無限」；看板主人是彈珠台業者阿元，他說，...

台南街頭奇景！「抗議司法不公」6輛車 市府強力吊走了

台南市政府表示，鑒於市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，市府交通局1月13日完成公告納管該類車輛...

不用排富！台南這里滿65歲春節送暖人人有獎

農曆春節進入倒數，台南市安定區安加里辦公處結合副議長林志展服務處、安定農會、公所、工業區廠商及社區發展協會，今早合辦歲末...

台南車主繳百萬停車費「鬥法」佔停車格 交通局祭這1招

台南市中西區府前路台灣銀行前長期停放6部車輛，上面有白布黑字等控訴及抗議司法不公，這個街頭奇景已存在多年，先前曾放置在永...

抓肇逃有好康！提供車禍影像台南最高獎1萬

台南市政府為了鼓勵民眾提供道路交通事故錄影資料，以協助追查破獲交通事故肇事逃逸案、釐清事故原因，繼台北市、台中市之後，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。