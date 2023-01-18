春節出遊！草嶺青山坪櫻花將盛開 張麗善趕在年前修路

雲林古坑149甲線通車後，遊客們紛紛上山挖掘秘境，草嶺青山坪有豐富櫻花及螢火蟲資源，下周櫻花將盛開，但通往青山坪的道路破損不堪，為改善遊客出遊體驗，縣府斥資504萬2000元，改善1.3公里AC路面及16公尺排水溝，預計明天可完工，縣長張麗善今上山現勘。

張麗善說，青山坪已成為熱門打卡景點，去年平均單日旅客高達8000人，將改善AC路面長約1.3公里、寬約5.7公尺，也修建草嶺隧道口改善長16公尺、寬0.6公尺排水溝，總經費504萬2000元，預計明天就可完工。草嶺櫻花季有接駁車，規畫後會公告在縣府官網。

林慧如說，青山坪櫻花原先是地主為了親戚找到回家的路，多回家走走，才種植許多櫻花，沒想到意外吸引許多遊客，下周起櫻花會陸續盛開，春節是賞櫻好時機；五元兩角則是為讓農民躲雨而興建，時間久了就變成觀光景點，期許未來串連草嶺、樟湖、石壁，讓草嶺風華再現。

工務處長汪令堯說，通往草嶺青山坪的路原本是農路，由水土保持局維護，但水土保持局只保護水和土，並不負責保護人，部分路段維修後仍有落石，隨著草嶺櫻花季發展，每年吸引愈來愈多民眾上山，保護人是當務之急，他向水保局提出興建明隧道避免落石傷人建議。

「我跟水保局戰很久。」汪令堯說，2020年帶著水保局官員到場現勘，落石直接從身邊滾落下來，才讓水保局官員驚覺做明隧道必要性，同意撥款2962萬元興建首座農路明隧道，改善遊客交通安全，也利用災後重建申請1626萬元改善邊坡擋土牆及掛網噴植護坡，讓青山坪撥雲見日。