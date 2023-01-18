嘉市校園寒假防疫不間斷 校外人士入校須載口罩

寒假將至，嘉義市教育處今天提出寒假期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，特別是校園育樂營期間，校外人士入校須載口罩，保護孩童健康。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，疫情雖已趨緩，校園仍應持續落實防疫措施，顧及師生健康，寒假期間，將以謹慎務實的態度進行校園清消與適度開放。

林立生表示，教育處要求各校在寒假期間落實相關防疫工作，特別是校園辦理寒假育樂營期間，生病不到校（如確診或快篩陽性應立即通報學校）、校外人士進入校園須戴口罩、戶外活動得免戴口罩、室內活動仍須戴口罩，若從事室內運動、唱歌或吹奏樂器活動除外。

另外，師生放假應持續維持個人衛生好習慣，盡量避免出入人潮擁擠或無法保持社交距離公共場所。確診COVID-19、快篩陽性或進行自主健康管理的師生，應依照中央流行疫情指揮中心相關照護及防疫規定辦理。

林立生指出，師生外出活動或出國旅遊，應配合相關防疫規定，並須留意孩童活動軌跡及健康狀況。依照中央流行疫情指揮中心規定接種疫苗，透過完整接種降低重症風險，守護校園安全，保護孩童健康。