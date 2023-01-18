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近2百輛愛心車出發送年菜場面壯觀 嘉縣府攜手民間送愛弱勢
農曆春節腳步近了！嘉義縣府結合社會資源，召募縣府同仁擔任1日志工，將豐盛年菜及2包年節紅包送到弱勢家庭，縣長翁章梁上午率415 名同仁，在縣府廣場共出動198輛車，同時出發到18鄉鎮市送年菜，將愛傳播1500戶弱勢家庭，愛心年菜車隊排列出發，場面溫馨壯觀。
「愛心車隊出發了！」年菜送暖邁入第11年，翁章梁率415名同仁擔任志工，開車送年菜，議員林秀琴、姜梅紅、黃惠汝、江佩曄、黃啟豪到場見證送行。
今年由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福社會福利慈善事業基金會等，共同捐助1500份年菜，另送每戶800元紅包；嘉邑行善團提供每戶600元紅包，總經費375萬元，翁章梁致贈感謝狀給各宮廟慈善團體代表，讓弱勢朋友年節感受社會溫情。
九華山地藏庵董事長黃俊森說，送年菜11年未中斷，難能可貴，感謝縣長照顧鄉親，希望愛心年菜持續舉辦。嘉縣慈善團體協會理事長周信成表示，慈善團體協會扮演善循環角色，將各單位愛心送到有需要家戶，讓大家開心過好年。
翁章梁說，台灣是大家庭，需要彼此幫忙。年菜送暖活動集結嘉義宮廟及團體資源，11年經費總計約2734萬7500元，感謝捐贈單位熱心參與，帶給弱勢家庭希望溫暖，感謝志工傳遞愛心。
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