嘉市府租好十肌、健康小站 進駐兩大賣場免費體驗

嘉義市政府推動十大旗艦計畫藍圖之一樂齡勇壯城，有系列活動，市府衛生局指出，租借10台鍛練肌群的「好十肌」、3部監測生理數據機器的「健康小站」，即日起到29日，放在博愛路大潤發、家樂福，上午11點到晚間8點免費體驗，在春節適度運動健身，完成指定步驟還送小禮物。

健康小站可量測血壓、血氧、BMI、體脂率、水分率、骨骼量、肌肉量、內臟脂肪；好十肌設備可鍛鍊上肢6肌群、下肢4肌群，幫助心肺及肌力提升，且油壓式阻力設計，操作直覺安全，所有族群均可使用，更適合亞健康及銀髮族群使用。

衛生局長廖育瑋說，為鼓勵市民體驗新興運動科技，去年11月起在嘉市10個社區、市府1樓，巡迴放健康小站、好十肌，已超過2000人次體驗，能透過LINE接收大數據健康評分、健康建議，幫助了解自己的身體狀況及運動數據。

市府昨天將8台好十肌、2台健康小站移到大潤發賣場的結帳出口；2台好十肌、1台健康小站移到家樂福賣場入口右側，只要以手機掃瞄條碼就可免費體驗，完成指定步驟還可獲贈小禮物。2月起，設備巡迴10個社區至3月底，詳細地點可參考活動傳單或洽詢衛生局05-2338066分機533林先生。