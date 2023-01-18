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南台南站副都心第二期整體開發啟動 完善生活機能！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南台南站副都心第二期整體規畫啟動，此為構想示意圖。圖／南市都發局提供
台南市南台南站副都心第二期整體規畫啟動，此為構想示意圖。圖／南市都發局提供

台南市南台南站副都心第一期整體開發已完成，都發局今天宣布，接續啟動第二期整體開發範圍，主要位於第一期範圍西側及北側，面積約17.11公頃，未來配合南台南新通勤站啟用，將可完善整個生活機能。

都發局表示，南台南站副都心第一期整體開發案，已在2018年完成約71公頃土地的區段徵收，並完成生產路拓寬、巴克禮公園擴大等公共設施的開闢，取得約14.92公頃的文教用地，現正由教育部規畫興建國立科學未來館。第二期整體開發範圍主位於第一期範圍西側及北側，面積約17.11公頃。

第二期整體開發重點包含鐵路地下化後兩側道路的串聯、配合新設南台南通勤車站及延伸巴克禮公園腹地，並規畫2處停車場用地、舊南台南車站以公園化的形式保留，及透過區段徵收整體開發，取得及興闢公共設施，健全地區排水及交通系統。

都發局長徐中強指出，第二期開發區的區段徵收範圍面積約13.88公頃(土地多為台糖公司所有)，考量南台南副都心整體空間機能延續性，透過區段徵收開發，預計取得2處停車場用地共約0.96公頃，以因應巴克禮公園周邊及未來台鐵南台南站的停車需求。

另因應出流管制設置滯洪空間與開放空間的需求，畫設3處公園用地共約3.55公頃，及道路用地、公園道用地及交通事業用地等，其餘規畫住宅區及商業區。待未來第二期區段徵收開發後，配合新設南台南新通勤站啟用，將可完善整個南臺南站副都心的生活機能。

本案都市計畫內政部都委會專案小組已審議完成，依區段徵收實施辦法第4條規定，將接續向內政部土地徵收審議小組報告其公益性及必要性，再提內政部都委會大會審議。

台南 區段徵收 內政部

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