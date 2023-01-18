快訊

綠評估賴清德2024不好打 「高同質性」的侯友宜是頭號假想敵

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市標售永康鹽行國中區段徵收土地 5標6筆金額逾11億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府地政局今天上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第一次標售作業，共標脫5標6筆土地，總標售金額為11億648萬餘元。圖／地政局提供
台南市政府地政局今天上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第一次標售作業，共標脫5標6筆土地，總標售金額為11億648萬餘元。圖／地政局提供

台南市政府地政局今(18)日上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第一次標售作業，計有5標封參與投標，共標脫5標6筆土地，總標售金額為11億648萬餘元，溢價率21％，標售所得價款將先償還部分開發總費用。 標售結果將刊載在台南市政府地政局網站供各界查詢。

地政局說，這次標脫土地由台灣金聯(股)標得2標3筆，中國信託資產(股)標得2筆，李姓自然人標得1筆，其中標脫單價最高為永康區平道段161地號每平方公尺16萬8461元，也為標脫面積最大的土地。市長黃偉哲期許土地標售鄰近永康交流道，區位優越及成熟，受到各方廣泛的詢問與關注，希望得標者未來能積極規畫優質產品帶動南市的發展。

地政局長陳淑美表示，綜觀今天標售結果，這次區段徵收區土地推出8標9筆土地，共計5標6筆脫標，顯見受目前升息、營建成本高漲及政府對營建業選擇性信用管制的影響下，市場觀望氣氛濃厚。未來地政局仍會以多元土地處分方案，適時以標售、租或設定地上權方式調節開發區土地，以便償還開發成本，同時增加市場建地供給及市府掌握土地資源，同時增添地方建設。

市府表示，這次標售土地位於永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區，其總開發面積為57.68公頃，公共設施占25.71公頃，營造舒適宜人的廣場、停車場、人行道及鹽行國中等供市民朋友休憩、活動環境，永安路也由原有20米拓寬至40米，搭配安南區北外環道路通車，向北至長和路匝道可通行至南科樹谷匝道，建構完善交通路網。

台南市政府地政局辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第一次標售作業標脫清冊。圖／地政局提供
台南市政府地政局辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第一次標售作業標脫清冊。圖／地政局提供

區段徵收 台南 人行道

延伸閱讀

南投大觀「榮興市場」傳落腳這景點 公所證實：有討論

土地重劃 地價稅減半二年

土地重劃 減半徵收地價稅兩年

台南永安路拓寬40公尺完工 疏解永康交流道及南科車流

相關新聞

超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」

熙來攘往的雲林縣156縣道，近日出現一攤「巨無霸」流動攤位，賣的是農民廖永東在好奇心驅使下，栽種一田地的超大高麗菜，醒目...

嘉義文化路夜市商機無限！ 「10元廁所」也立招牌做生意

在嘉義市文化路夜市有業者豎立「廁所10元」的招牌做起生意，令網友讚嘆「文化路商機無限」；看板主人是彈珠台業者阿元，他說，...

台南街頭奇景！「抗議司法不公」6輛車 市府強力吊走了

台南市政府表示，鑒於市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，市府交通局1月13日完成公告納管該類車輛...

不用排富！台南這里滿65歲春節送暖人人有獎

農曆春節進入倒數，台南市安定區安加里辦公處結合副議長林志展服務處、安定農會、公所、工業區廠商及社區發展協會，今早合辦歲末...

春節出遊！草嶺青山坪櫻花將盛開 張麗善趕在年前修路

雲林古坑149甲線通車後，遊客們紛紛上山挖掘秘境，草嶺青山坪有豐富櫻花及螢火蟲資源，下周櫻花將盛開，但通往青山坪的道路破...

阿里山森林遊樂區迎兔年 免費接駁至入口轉運站

嘉義林管處今天表示，轄區阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區及觸口自然教育中心，春節不打烊陪民眾迎兔年，並在台18線88-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。