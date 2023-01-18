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台南市標售永康鹽行國中區段徵收土地 5標6筆金額逾11億
台南市政府地政局今(18)日上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第一次標售作業，計有5標封參與投標，共標脫5標6筆土地，總標售金額為11億648萬餘元，溢價率21％，標售所得價款將先償還部分開發總費用。 標售結果將刊載在台南市政府地政局網站供各界查詢。
地政局說，這次標脫土地由台灣金聯(股)標得2標3筆，中國信託資產(股)標得2筆，李姓自然人標得1筆，其中標脫單價最高為永康區平道段161地號每平方公尺16萬8461元，也為標脫面積最大的土地。市長黃偉哲期許土地標售鄰近永康交流道，區位優越及成熟，受到各方廣泛的詢問與關注，希望得標者未來能積極規畫優質產品帶動南市的發展。
地政局長陳淑美表示，綜觀今天標售結果，這次區段徵收區土地推出8標9筆土地，共計5標6筆脫標，顯見受目前升息、營建成本高漲及政府對營建業選擇性信用管制的影響下，市場觀望氣氛濃厚。未來地政局仍會以多元土地處分方案，適時以標售、租或設定地上權方式調節開發區土地，以便償還開發成本，同時增加市場建地供給及市府掌握土地資源，同時增添地方建設。
市府表示，這次標售土地位於永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區，其總開發面積為57.68公頃，公共設施占25.71公頃，營造舒適宜人的廣場、停車場、人行道及鹽行國中等供市民朋友休憩、活動環境，永安路也由原有20米拓寬至40米，搭配安南區北外環道路通車，向北至長和路匝道可通行至南科樹谷匝道，建構完善交通路網。
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