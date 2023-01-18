奇美醫院贈員工保溫瓶 鼓勵響應環保多喝水

奇美醫學中心15日舉辦暌違3年的旺年會，席開356桌同樂，今天再宣布贈送環保保溫瓶給每名員工，以實用的禮物鼓勵減少使用一次性飲料杯，也提醒大家在忙碌工作中也要抽空喝水。

奇美醫學中心院長林宏榮今天透過新聞稿表示，院內餐廳及咖啡廳在2020及2021年，每年約使用22萬個一次性飲料杯，行政院環保署去年7月開始實施自備飲料杯政策，院方也配合宣導，2022年使用量降到約17萬個，今年再贈送環保保溫瓶給全院員工，盼逐漸推動淘汰一次性飲料杯。

林宏榮指出，院方贈送環保保溫瓶給員工，希望大家上班時養成使用習慣，開會、用餐時不要再用一次性飲料杯，營造出環保氛圍，並影響造訪院區的民眾，讓更多民眾願意嘗試使用環保杯。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，多喝水、少憋尿是預防泌尿道感染及結石的基本觀念，但醫護人員就是「知易行難」的風險族群，尤其近年受CO VID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，工作量加重且防護裝備穿脫不易，因泌尿道感染求診的院內員工增加不少。

謝昆霖指出，院方此次發送環保保溫瓶不只是實用的禮物，更是貼心叮嚀大家在照顧病人當下，也不要忘記適量飲水，減少疾病發生。

林宏榮表示，院方積極推廣生活環保，並每年固定於世界地球日舉辦淨灘、捐血、小農市集等環保永續及食農教育活動，並推動無紙化、綠色採購、精準醫療、設置太陽能節能設施，朝建構綠色環保健康醫療環境目標邁進。