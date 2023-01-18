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嘉義文化路夜市商機無限！ 「10元廁所」也立招牌做生意

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
業者在文化路夜市擺放10元廁所招牌做起生意。記者李宗祐／攝影
業者在文化路夜市擺放10元廁所招牌做起生意。記者李宗祐／攝影

在嘉義市文化路夜市有業者豎立「廁所10元」的招牌做起生意，令網友讚嘆「文化路商機無限」；看板主人是彈珠台業者阿元，他說，只是提供逛夜市民眾一個「方便」的地方，廁所也要水電、常保持清潔、提供衛生紙，才收10元清潔費。

這塊看板出現在文化路夜市已有3個多月，原來是路旁彈珠台業者所擺放，業者阿元說，人有三急，最急是內急，逛夜市卻找不到廁所會很難受，因為之前疫情關係很少有商家願意提供廁所讓民眾使用，於是才提供這樣服務。且來這邊打彈珠台的親子，小朋友突然要上廁所，有這樣的服務讓家長安心不少。

文化路夜市其實有公廁，設置在文化路公園，但是離夜市很遠，外地遊客常找不到方向，彈珠台位於夜市中段，如果要到公園上廁所可能來不及，阿元的這項服務生意還不惡。

他說，附近超商也有提供廁所，但對逛夜市民眾而言還是有段距離。

文化路夜市上的這棟大樓還在興建，阿元和夥伴向業主租用前面空地做彈珠台生意，每2個月1期，已在這裡營業3個多月，租金多少？他不方便透露。據悉周邊一個轉角小角落小攤子的租金每月都超過2萬元。阿元的攤位接鄰路面，租金可能不少。

他說，在業主同意下一開始只是在工地內設置個簡易流動廁所供夥伴、附近攤商、工人使用，後來發現逛街民眾也有這樣需求，設置看板讓民眾知道這裡也有廁所可使用，畢竟主要經營還是彈珠台，所以才收10元，算是清潔費，也可以以價制量。

有人批評他太會做生意，他反駁，廁所也要水、電，且提供衛生紙，並且不定時打掃清水潔，收10元並不過分。

有鑑以往新春期間文化路夜市逛街民眾人潮洶湧，屆時會不會調整價格？他表示，再觀察看看。

彈珠台業者阿元表示，發現逛街民眾有需求才做這項服務。記者李宗祐／攝影
彈珠台業者阿元表示，發現逛街民眾有需求才做這項服務。記者李宗祐／攝影
阿元提供的廁所。記者李宗祐／攝影
阿元提供的廁所。記者李宗祐／攝影
文化路夜市這棟還在興建中，阿元和夥伴租用前方空地經營彈珠台生意。記者李宗祐／攝影
文化路夜市這棟還在興建中，阿元和夥伴租用前方空地經營彈珠台生意。記者李宗祐／攝影
阿元提供的流動廁所還算光潔明亮。記者李宗祐／攝影
阿元提供的流動廁所還算光潔明亮。記者李宗祐／攝影

夜市 衛生紙

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