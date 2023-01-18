聽新聞
test
0:00 / 0:00
超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」
熙來攘往的雲林縣156縣道，近日出現一攤「巨無霸」流動攤位，賣的是農民廖永東在好奇心驅使下，栽種一田地的超大高麗菜，醒目的招牌吸引不少路過車輛停留購買，有消費者一次買2顆，轎車後車廂險些發生「塞不下」的窘境，幸好去除部分葉片後順利上車，「滿載而歸」。
廖永東的農田位在二崙鄉三和村，鄰近156縣道一帶，最近他栽種約2分地、約800顆的巨無霸高麗菜收成，他在一旁擺起臨時攤位直售，果真有許多人車駐足，一半是好奇，一半是想買顆回家嚐嚐，當作新年新菜色。
廖永東說，起初會栽種也是「誤打誤撞」，某次朋友拿種子給他，他試種後發現高麗菜長得比一般還大好幾倍，驚訝加上幾分驚嚇，抱持著少人種及有趣的心情繼續種，如今收成上百顆，簡直是「高麗菜富翁」。
廖永東說，巨無霸高麗菜品種來自澎湖，生長期比一般高麗菜長，約需4至5個月，不過口感脆、甜度高，纖維也不會過粗，每顆重達20斤甚至超過，他售價1顆500元，煮法與一般高麗菜相同，炒、燉皆宜，可以好幾人共享，CP值超高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言