快訊

脖子痛會自己好轉嗎？專科醫師告訴你頸部疼痛怎麼辦

低價進口鮮乳進攻國內市場 為何消費者還是買不到便宜牛奶？

路易莎咖啡漲價！部分餐食20日起漲5元 開工回饋兩階段優惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林農民廖永東在熙來攘往的雲林縣156縣道擺攤賣「巨無霸高麗菜」，有消費者一次買2顆，轎車後車廂險些發生塞不下的窘境。記者陳苡葳／翻攝
雲林農民廖永東在熙來攘往的雲林縣156縣道擺攤賣「巨無霸高麗菜」，有消費者一次買2顆，轎車後車廂險些發生塞不下的窘境。記者陳苡葳／翻攝

熙來攘往的雲林縣156縣道，近日出現一攤「巨無霸」流動攤位，賣的是農民廖永東在好奇心驅使下，栽種一田地的超大高麗菜，醒目的招牌吸引不少路過車輛停留購買，有消費者一次買2顆，轎車後車廂險些發生「塞不下」的窘境，幸好去除部分葉片後順利上車，「滿載而歸」。

廖永東的農田位在二崙鄉三和村，鄰近156縣道一帶，最近他栽種約2分地、約800顆的巨無霸高麗菜收成，他在一旁擺起臨時攤位直售，果真有許多人車駐足，一半是好奇，一半是想買顆回家嚐嚐，當作新年新菜色。

廖永東說，起初會栽種也是「誤打誤撞」，某次朋友拿種子給他，他試種後發現高麗菜長得比一般還大好幾倍，驚訝加上幾分驚嚇，抱持著少人種及有趣的心情繼續種，如今收成上百顆，簡直是「高麗菜富翁」。

廖永東說，巨無霸高麗菜品種來自澎湖，生長期比一般高麗菜長，約需4至5個月，不過口感脆、甜度高，纖維也不會過粗，每顆重達20斤甚至超過，他售價1顆500元，煮法與一般高麗菜相同，炒、燉皆宜，可以好幾人共享，CP值超高。

雲林農民廖永東栽種的巨無霸高麗菜，每顆重達20斤甚至超過，消費者笑說「大得很有料！」。記者陳苡葳／翻攝
雲林農民廖永東栽種的巨無霸高麗菜，每顆重達20斤甚至超過，消費者笑說「大得很有料！」。記者陳苡葳／翻攝
雲林農民廖永東在熙來攘往的雲林縣156縣道擺攤賣「巨無霸高麗菜」。記者陳苡葳／翻攝
雲林農民廖永東在熙來攘往的雲林縣156縣道擺攤賣「巨無霸高麗菜」。記者陳苡葳／翻攝

高麗菜 農民

延伸閱讀

長者最愛年菜前三名出爐！專家教你如何避開備菜地雷

零下50度保命術？最冷城市居民傳授高麗菜穿衣學

有片｜低卡減醣瘦肚湯，清甜好喝的蘑菇高麗菜番茄湯

澎湖高麗菜比重比漂亮 單顆14.2斤奪新高麗菜王

相關新聞

超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」

熙來攘往的雲林縣156縣道，近日出現一攤「巨無霸」流動攤位，賣的是農民廖永東在好奇心驅使下，栽種一田地的超大高麗菜，醒目...

嘉義文化路夜市商機無限！ 「10元廁所」也立招牌做生意

在嘉義市文化路夜市有業者豎立「廁所10元」的招牌做起生意，令網友讚嘆「文化路商機無限」；看板主人是彈珠台業者阿元，他說，...

台南街頭奇景！「抗議司法不公」6輛車 市府強力吊走了

台南市政府表示，鑒於市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，市府交通局1月13日完成公告納管該類車輛...

不用排富！台南這里滿65歲春節送暖人人有獎

農曆春節進入倒數，台南市安定區安加里辦公處結合副議長林志展服務處、安定農會、公所、工業區廠商及社區發展協會，今早合辦歲末...

你見過畸形烏魚子嗎？ 兩片卵囊發育不平漁民取名「孤腳」

烏魚子是年節送禮自用的首選，嘉義縣沿海東石、布袋及義竹等3鄉鎮，是養殖烏魚子大本營，農曆年節前交易熱絡，縣府漁業科長張建...

嘉縣環保局長張根穆調升環保署 兼任新成立氣候變遷辦公室副主任

嘉義縣環保局長張根穆接獲環保署人事派令，調升環境檢驗所副所長，兼任環保署因應2050淨零碳排目標，新成立氣候變遷辦公室副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。