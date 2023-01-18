超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」

熙來攘往的雲林縣156縣道，近日出現一攤「巨無霸」流動攤位，賣的是農民廖永東在好奇心驅使下，栽種一田地的超大高麗菜，醒目的招牌吸引不少路過車輛停留購買，有消費者一次買2顆，轎車後車廂險些發生「塞不下」的窘境，幸好去除部分葉片後順利上車，「滿載而歸」。

廖永東的農田位在二崙鄉三和村，鄰近156縣道一帶，最近他栽種約2分地、約800顆的巨無霸高麗菜收成，他在一旁擺起臨時攤位直售，果真有許多人車駐足，一半是好奇，一半是想買顆回家嚐嚐，當作新年新菜色。

廖永東說，起初會栽種也是「誤打誤撞」，某次朋友拿種子給他，他試種後發現高麗菜長得比一般還大好幾倍，驚訝加上幾分驚嚇，抱持著少人種及有趣的心情繼續種，如今收成上百顆，簡直是「高麗菜富翁」。