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你見過畸形烏魚子嗎？ 兩片卵囊發育不平漁民取名「孤腳」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁（右）到東石鄉，神農獎得主、「林家烏魚子」主人林篤毅（左）住家兼烏魚子產製處，透過體驗，錄影介紹優質烏魚子製作？怎樣挑選。圖／張建成提供
嘉縣長翁章梁（右）到東石鄉，神農獎得主、「林家烏魚子」主人林篤毅（左）住家兼烏魚子產製處，透過體驗，錄影介紹優質烏魚子製作？怎樣挑選。圖／張建成提供

烏魚子是年節送禮自用的首選，嘉義縣沿海東石、布袋及義竹等3鄉鎮，是養殖烏魚子大本營，農曆年節前交易熱絡，縣府漁業科長張建成到產地訪視，發現一副兩片卵囊發育不平的烏魚子，畸形烏魚子罕見，漁民取名「孤腳」。

張建成說，正常烏魚子，每副會有兩片腎形卵囊，且左右大小相近。偶爾會遇見單片，或一大一小很懸殊情形，漁友稱之「孤腳」，成因是兩片卵囊發育不平均所致。

他第一次看到一大一小卵囊懸殊的烏魚子長相，有一側卵囊像是細胞分裂一般，竟從一大卵囊分成二個腎形卵囊，也讓整副烏魚子看起來有點古錐可愛！

製作烏魚子是一門很深的學問，也是工藝！從刮血、綁線、鹽漬、脫鹽、整型、修補、重壓、乾燥、包裝，工序多且繁瑣，需要細緻手工及耐心，以及細節專業把關要求，才能做出頂極烏金。

他陪縣長翁章梁到東石鄉，神農獎得主、「林家烏魚子」主人林篤毅住家兼烏魚子產製處，透過體驗，錄影介紹優質烏魚子製作？怎樣挑選？想吃優質烏魚子，向有信譽業者購買準沒錯，可以在嘉義優鮮網站搜尋。

你見過畸形烏魚子嗎？ 兩片卵囊發育不平漁民取名「孤腳」。圖／張建成提供
你見過畸形烏魚子嗎？ 兩片卵囊發育不平漁民取名「孤腳」。圖／張建成提供
嘉縣長翁章梁（右）到東石鄉，神農獎得主、「林家烏魚子」主人林篤毅（左）住家兼烏魚子產製處，透過體驗，錄影介紹優質烏魚子製作？怎樣挑選。圖／張建成提供
嘉縣長翁章梁（右）到東石鄉，神農獎得主、「林家烏魚子」主人林篤毅（左）住家兼烏魚子產製處，透過體驗，錄影介紹優質烏魚子製作？怎樣挑選。圖／張建成提供

嘉義 東石

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