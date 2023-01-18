台南街頭奇景！「抗議司法不公」6輛車 市府強力吊走了

台南市政府表示，鑒於市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，市府交通局1月13日完成公告納管該類車輛為遊動廣告，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查，因車主逾限未改善，交通局聯合警察局今天拖吊6部停放府前路台灣銀行前的違規車輛。

交通局局長王銘德表示，有關府前路6部違規遊動廣告車輛，已依法函請車主限期改善並完成送達程序，因車主逾期限仍未改善，故予以強制移置，車主後續領車除需負擔移置保管費外，車輛離場時如未拆除框架行駛道路，現場員警仍可依法取締，並再次強制移置保管。

據指出，這些車輛至少長達7年都停放在中西區路邊停車格，用白布黑字抗議司法不公，光是的停車費就數百萬元，台南市民已見怪不怪，還被戲稱為台南街頭奇景，但長期佔用市區車位，也有不少民眾檢舉。