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嘉縣環保局長張根穆調升環保署 兼任新成立氣候變遷辦公室副主任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣環保局長張根穆接獲環保署人事派令，調升環境檢驗所副所長，兼任環保署因應2050淨零碳排目標，新成立氣候變遷辦公室副主任。圖／張根穆提供
嘉義縣環保局長張根穆接獲環保署人事派令，調升環境檢驗所副所長，兼任環保署因應2050淨零碳排目標，新成立氣候變遷辦公室副主任。圖／張根穆提供

嘉義縣環保局長張根穆接獲環保署人事派令，調升環境檢驗所副所長，兼任環保署因應2050淨零碳排目標，新成立氣候變遷辦公室副主任，配合縣長翁章梁人事調整，下月初報到；縣府3個局處：綜規處長、文化觀光局長、環保局長同時出缺，翁章梁預定過年後發布新人事。

張根穆原任桃園市環保局科長、環保署專責辦理海廢業務，獲翁章梁賞識延攬，2019年1月上任，本月底將任滿4年，任內推動畜牧廢水改善、露天燃燒空汙監測，嚴格查察違法傾倒廢棄物、廢蚵殼及蚵繩回收再利用，與達和環保公司合作鹿草焚化廠RTO案，是國內環保建設案首例，績效優秀。

張根穆證實接獲人事派令，下月回任環保署環境檢驗所副所長，兼環保署因應2050淨零碳排目標，新成立氣候變遷辦公室副主任，他說，嘉義縣因應全球化氣變遷，碳淨零排放目標，提早部署啟動，廢蚵殼及蚵繩回收再利用循環經濟，已展現成果，未來嘉義縣可做全台示範領頭羊，展現嘉義永續發展價值。

另，文化觀光局長許有仁2016年8月上任，上周屆齡退休，加上綜規處長黃本富去年底退休，出缺3位局處長人選，據了解，翁章梁已到中央攬才，人選敲定，局處長退休異動，由副主管代理，農曆年後將補實微調，做總體人事佈局考量，建構更堅強團隊，因應轉型農工大縣。

環保署 翁章梁 嘉義

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