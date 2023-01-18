聽新聞
test
0:00 / 0:00
不用排富！台南這里滿65歲春節送暖人人有獎
農曆春節進入倒數，台南市安定區安加里辦公處結合副議長林志展服務處、安定農會、公所、工業區廠商及社區發展協會，今早合辦歲末關懷活動，凡安加里民滿65歲不須排富，依據生活狀況就可獲得開運麵或春節紅包，約有500多人受惠，希望讓長輩及弱勢者能過好年。
包括林志展、安定區農會總幹事王寶民、安加里長王美翔、安定區公所主秘王玉綿等人上午出席，林志展說，感謝安加里、社區及工業區投入善心關懷弱勢活動，是公私協力的最佳典範，也是企業回饋地方楷模期許未來有更多民間廠商及團體熱心公益，共同成為弱勢守護者。
甫當選里長的王美翔說，在地廠商、社團真的非常有愛心，接觸過程獲得慷慨協助，這次贊助單位有宗聯機器、超優企業、宏昱公司、龍特立科技企業、新峰起重工程行、良展機械、浩祺國際公司、安定保安聯誼會、鎮南宮管理委員會、金元成企業及不願曝光善心人士等。
王美翔說，在20日前將會同鄰長、社區發展協會義工、安定工業區廠商志工等親訪家戶發放現金與開運麵；低收入戶每戶紅包1000元、70歲以上長輩每人紅包600元、65 至69歲每人開運麵2份，讓弱勢家庭及長輩在春節前倍感社會溫暖，約有500人受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言