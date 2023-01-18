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不用排富！台南這里滿65歲春節送暖人人有獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南安定區安加里辦歲末關懷活動，副議長林志展（右5）、安定農會總幹事王寶民（左3）、里長王美翔（右3）等人與會。記者謝進盛／攝影
台南安定區安加里辦歲末關懷活動，副議長林志展（右5）、安定農會總幹事王寶民（左3）、里長王美翔（右3）等人與會。記者謝進盛／攝影

農曆春節進入倒數，台南市安定區安加里辦公處結合副議長林志展服務處、安定農會、公所、工業區廠商及社區發展協會，今早合辦歲末關懷活動，凡安加里民滿65歲不須排富，依據生活狀況就可獲得開運麵或春節紅包，約有500多人受惠，希望讓長輩及弱勢者能過好年。

包括林志展、安定區農會總幹事王寶民、安加里長王美翔、安定區公所主秘王玉綿等人上午出席，林志展說，感謝安加里、社區及工業區投入善心關懷弱勢活動，是公私協力的最佳典範，也是企業回饋地方楷模期許未來有更多民間廠商及團體熱心公益，共同成為弱勢守護者。

甫當選里長的王美翔說，在地廠商、社團真的非常有愛心，接觸過程獲得慷慨協助，這次贊助單位有宗聯機器、超優企業、宏昱公司、龍特立科技企業、新峰起重工程行、良展機械、浩祺國際公司、安定保安聯誼會、鎮南宮管理委員會、金元成企業及不願曝光善心人士等。

王美翔說，在20日前將會同鄰長、社區發展協會義工、安定工業區廠商志工等親訪家戶發放現金與開運麵；低收入戶每戶紅包1000元、70歲以上長輩每人紅包600元、65 至69歲每人開運麵2份，讓弱勢家庭及長輩在春節前倍感社會溫暖，約有500人受惠。

台南安定區安加里辦歲末關懷活動，尊重滿65歲長輩不排富。記者謝進盛／攝影
台南安定區安加里辦歲末關懷活動，尊重滿65歲長輩不排富。記者謝進盛／攝影
台南安定區安加里辦歲末關懷活動，里民滿65歲可獲得開運麵，貼心免費送至住戶。記者謝進盛／攝影
台南安定區安加里辦歲末關懷活動，里民滿65歲可獲得開運麵，貼心免費送至住戶。記者謝進盛／攝影

開運 紅包 春節

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