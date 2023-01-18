傳承鹿草圓山宮宗教民俗放火馬 紙糊大師教小朋友紮小火馬
去年元宵夜，供奉民間信仰「王孫大使公」的嘉義縣鹿草鄉圓山宮，恢復中斷一甲子「放火馬」儀式，春節將近，傳承宗教民俗及紙紮技藝，縣府人力發展所與廟方、鹿草國小，日前舉辦首次紙紮「小火馬」活動，百餘名學童共完成30多個小火馬，放置圓山宮，將集中在元宵夜火化。
「好可愛紅色小火馬哦！」鹿草國小學童第一次上火馬課程。人力發展所長郭凱迪邀請著名的糊紙大師王明賢、王勝民父子指導。2014年王明賢被登錄為台南市無形文化資產傳統藝術「糊紙」保存者，他具有道士身分。小火馬尺寸：長約20、寬約10、高約15公分，用竹編及紙紮，比廟方紙紮製作的大火馬小很多。
放火馬是少見的傳統民俗慶典，去年郭凱迪和圓山宮主委陳日清討論，建議可以提供香客親手製作小型火馬，大家不用等到元宵節，平常就能參與，擴大行銷這項特色，郭凱迪感謝陳日清及副主委陳志炫，鹿草議員詹琬蓁、黃惠汝，鄉長嚴珮瑜、代表會副主席宗僑英，校長葉炳成、曾俊銘，文化基金會董事陳俊哲，以及蕭英偉、吳其融老師等，全程陪伴小朋友製作火馬。
郭凱迪說，完成的小火馬送到圓山宮集中放置，元宵節配合儀式焚化，歡迎大家一起來參加。陳日清說，「放火馬．謝火馬」是清朝先民為控制瘟疫蔓延儀式，中斷60年，因新冠肺炎疫情，「王孫大使公」指示去年辦放火馬消除疫情，邀紙紮名師王明賢製作火馬，重現放火馬傳統。
去年火馬祭製作16尊火，其中1尊大火馬以稻草製成，兩尊中型火馬以稻草做主體，頭部及尾巴用金紙製成，其餘大、中、小型火馬改以現代造型，先舉行火馬踩街祈福，再經乩童祝禱後引火升天。
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