初一到初九神明送金牌 台南首廟天壇擲筊送
農曆春節即將到來，民眾都會到廟宇走春求福氣，今年可別忘了前往台南首廟天壇繞繞，該廟宇中的「一」字匾額是府城四大匾額之一，今年遊學太子爺首度在春節時間駐駕廟內，而廟方也特別將「一」字匾額版權授予知名民俗大師廖大乙打造9面金牌，每面都有3分重，民眾只要從初一到初九前往天壇參加兔年春節博杯活動，每天最多杯者就可免費獲得該面金牌。
台灣首廟天壇副董事長卓永崇表示，台南有所謂「四大名匾」，包括台灣首廟天壇「一」字匾、府城隍廟「爾來了」、竹溪寺「了然世界」以及祀典武廟「大丈夫」匾，都兼具書法之美與宗教意涵，他說台灣首廟天壇的「一」字匾，是全台筆畫最少的匾額，在金色大字「一」的周圍以逆時針方向，寫上七言詩回文「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等小字，勸諭世人人算不如天算，這個世上沒有人可以一手遮天，不要枉用心機、逆天而行，寓意深遠。
廟方表示，9面金牌將從大年初一到初九，信眾只要購買以米代金，就能在每天早上10至11點拿到金牌擲筊參加券，當日下午2點開始擲筊，每天取1名最高杯數者，並訂於元宵節當天統一舉辦頒贈金牌儀式。
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