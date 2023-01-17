雲二監喜滿樓特別有年味 評審團都嘆為觀止

年節的腳步越近，年味越濃，雲林第二監獄開辦「心心向榮 推陳出新」春節佈置比賽，特以二監相鄰的知名北溪剪紙藝術村剪紙為主題，收容人用心剪出對家鄉的遙思，讓高牆內充滿濃濃的春節氣氛，喜迎鴻兔年，紓解思念情。

各場舍收容人費盡巧思，展現精湛技術，一張紅紅的紙，剪出無數賀年情，以兔年為主題，運用傳統吉祥造型，創作繽紛豐富的作品；紅紅燈籠高高掛、爆竹賀歲、藝術剪紙，件件生動活潑，讓原本冰冷的鐵窗，變成梅花窗、櫻花窗，裝滿五彩繽紛的情懷，頓生溫暖。

今年紙雕作品，栩栩如生，件件精雕細琢，「魚耀龍門迎兔年」、「不銅凡響迎喜兔」、「喜兔福櫻迎新春」，使得舍房長廊充滿應景的節慶喜氣，呼應相鄰的虎尾北溪厝剪紙藝術村，相映成趣，年味十足。

滿場繽紛的作品，全是收容人運用環保材料創作，空紙箱、寶特瓶、廢棄紙類等回收物經細心巧思，化身為美麗的裝置藝術，讓評審團都嘆為觀止。