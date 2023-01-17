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雲二監喜滿樓特別有年味 評審團都嘆為觀止

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，收容人說明他們集體創作的過程，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，收容人說明他們集體創作的過程，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝

年節的腳步越近，年味越濃，雲林第二監獄開辦「心心向榮 推陳出新」春節佈置比賽，特以二監相鄰的知名北溪剪紙藝術村剪紙為主題，收容人用心剪出對家鄉的遙思，讓高牆內充滿濃濃的春節氣氛，喜迎鴻兔年，紓解思念情。

各場舍收容人費盡巧思，展現精湛技術，一張紅紅的紙，剪出無數賀年情，以兔年為主題，運用傳統吉祥造型，創作繽紛豐富的作品；紅紅燈籠高高掛、爆竹賀歲、藝術剪紙，件件生動活潑，讓原本冰冷的鐵窗，變成梅花窗、櫻花窗，裝滿五彩繽紛的情懷，頓生溫暖。

今年紙雕作品，栩栩如生，件件精雕細琢，「魚耀龍門迎兔年」、「不銅凡響迎喜兔」、「喜兔福櫻迎新春」，使得舍房長廊充滿應景的節慶喜氣，呼應相鄰的虎尾北溪厝剪紙藝術村，相映成趣，年味十足。

滿場繽紛的作品，全是收容人運用環保材料創作，空紙箱、寶特瓶、廢棄紙類等回收物經細心巧思，化身為美麗的裝置藝術，讓評審團都嘆為觀止。

此外也運用馬賽克分割圖技術，打造可愛的圍牆、城堡拱門、立體金幣等，展現異國風情，感受不同的視覺感官，門廊纏枝花樹，春意盎然，枝頭雀鳥捎來不只是鄉愁，還有家人的祝福，亟盼新的一年每個人都能鴻兔大展，蛻變成長，迎向光明。

經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝
經收容人巧思設計，雲林第二監獄高牆內的年特別有味，連評審團都嘆為觀止。記者蔡維斌／翻攝

兔年 北溪 春節

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