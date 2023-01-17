中高齡就業率六都第一 南市勞工局「活躍老化」獲雙獎

南市勞工局參加111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部雙獎肯定，在「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城市獎「活躍獎」；「促進特定族群健康平等」計畫榮獲健康城市類海報獎「銀獎」，喜抱雙獎，勞工局長王鑫基率領團隊於今日市政會議獻獎給市長黃偉哲。

勞工局表示，2025台灣即將邁入「超高齡社會」，2021年統計資料顯示，台南市45歲以上中高齡及高齡者就業佔比43.79%，高於台灣地區41.53%，且佔比為六都最高，表示中高齡及高齡者為台南市極重要的勞動力。

勞工局運用活躍老化創新措施，在超高齡時代來臨前，整合資源建立中老年勞工終身學習、社會參與、促進就業及促進健康的「活躍老化」Model，做工行善團推動弱勢房屋修繕及弱勢義剪服務，讓年長專業志工貢獻價值、幸福勞工學苑促進中高齡身心健康課程，並規畫照顧服務員專班幫助不易二度就業的中老年人找到工作，這次參獎因「創新有效」脫潁而出！

勞工局長王鑫基表示，南市就業人口數約97萬7000人，受僱勞工近半數為45歲以上的中高齡勞工，無一定雇主勞工所組成的職業工會也有337個， 7成以上工會幹部逾55歲，就業人口及工會老化問題將隨超高齡時代來臨日趨嚴重，建立「活躍老化」的模組刻不容緩。

台南市勞工局以「勞工桶篐共好築夢平台-高年級生創價斜槓人生」參賽，展現台南市勞工局團隊以『桶箍』的角色，整合跨部門、跨領域的資源，在超高齡時代來臨前，領先建立逾55歲勞工或專業退休者(高年級生)「活躍老化」之5P (Platform)策略平台Model。包括教育及終身學習平台、社會參與平台、價值貢獻平台、促進健康平台及促進就業平台，尤其勞工領袖大學，11年來已培育3522名勞工幹部，受到評審委員高度肯定。

「做工行善團」結合專業志工提供弱勢房屋修繕，二手家具及弱勢義剪等提升了行善團成員的社會貢獻，更為弱勢族群帶來希望，讓評審委員印象深刻並大力肯定台南市人才公益活躍老化的價值。

衛福部另規畫「台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」，今年海報獎總計有136個單位參加評選，全國僅有14單位獲獎，南市勞工局「我們在意你-特定族群健康平等新點子」作品榮獲「健康城市類」海報獎「銀獎」。

市長黃偉哲表示，過程需通過書面審查、口頭簡報及實地訪查三階段，這次有361個單位角逐，其中「高齡友善城市獎-活躍獎」全國5單位獲獎，南市勞工局是台南市唯一獲獎單位，更顯不易，代表全市民朋友肯定團隊對長者生活獲得更高滿足所作的努力。