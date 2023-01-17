快訊

第2波高階警官人事案曝光！158人大風吹 涉88會館全拔官

春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

中高齡就業率六都第一 南市勞工局「活躍老化」獲雙獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市勞工局參加衛福部「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城市獎「活躍獎」；「促進特定族群健康平等」計畫榮獲健康城市類海報獎「銀獎」，喜抱雙獎。圖／勞工局提供
南市勞工局參加衛福部「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城市獎「活躍獎」；「促進特定族群健康平等」計畫榮獲健康城市類海報獎「銀獎」，喜抱雙獎。圖／勞工局提供

南市勞工局參加111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部雙獎肯定，在「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城市獎「活躍獎」；「促進特定族群健康平等」計畫榮獲健康城市類海報獎「銀獎」，喜抱雙獎，勞工局長王鑫基率領團隊於今日市政會議獻獎給市長黃偉哲。

勞工局表示，2025台灣即將邁入「超高齡社會」，2021年統計資料顯示，台南市45歲以上中高齡及高齡者就業佔比43.79%，高於台灣地區41.53%，且佔比為六都最高，表示中高齡及高齡者為台南市極重要的勞動力。

勞工局運用活躍老化創新措施，在超高齡時代來臨前，整合資源建立中老年勞工終身學習、社會參與、促進就業及促進健康的「活躍老化」Model，做工行善團推動弱勢房屋修繕及弱勢義剪服務，讓年長專業志工貢獻價值、幸福勞工學苑促進中高齡身心健康課程，並規畫照顧服務員專班幫助不易二度就業的中老年人找到工作，這次參獎因「創新有效」脫潁而出！

勞工局長王鑫基表示，南市就業人口數約97萬7000人，受僱勞工近半數為45歲以上的中高齡勞工，無一定雇主勞工所組成的職業工會也有337個， 7成以上工會幹部逾55歲，就業人口及工會老化問題將隨超高齡時代來臨日趨嚴重，建立「活躍老化」的模組刻不容緩。

台南市勞工局以「勞工桶篐共好築夢平台-高年級生創價斜槓人生」參賽，展現台南市勞工局團隊以『桶箍』的角色，整合跨部門、跨領域的資源，在超高齡時代來臨前，領先建立逾55歲勞工或專業退休者(高年級生)「活躍老化」之5P (Platform)策略平台Model。包括教育及終身學習平台、社會參與平台、價值貢獻平台、促進健康平台及促進就業平台，尤其勞工領袖大學，11年來已培育3522名勞工幹部，受到評審委員高度肯定。

「做工行善團」結合專業志工提供弱勢房屋修繕，二手家具及弱勢義剪等提升了行善團成員的社會貢獻，更為弱勢族群帶來希望，讓評審委員印象深刻並大力肯定台南市人才公益活躍老化的價值。

衛福部另規畫「台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」，今年海報獎總計有136個單位參加評選，全國僅有14單位獲獎，南市勞工局「我們在意你-特定族群健康平等新點子」作品榮獲「健康城市類」海報獎「銀獎」。

市長黃偉哲表示，過程需通過書面審查、口頭簡報及實地訪查三階段，這次有361個單位角逐，其中「高齡友善城市獎-活躍獎」全國5單位獲獎，南市勞工局是台南市唯一獲獎單位，更顯不易，代表全市民朋友肯定團隊對長者生活獲得更高滿足所作的努力。

勞工局 老化 台南

延伸閱讀

新春送禮作公益 新北庇護最有愛

青少年科技創意實作競賽 南市國小組總積分全國第一

打造有情有疼心的厝 南市府助弱勢修屋第200戶完工

中華醫大烘焙技能養成班今結訓 26學員製作伴手禮義賣

相關新聞

黃敏惠初一將發限量「兔年開運小紅包」 3領取地點公布

春節將至，嘉義市政府今年由打造沉睡大白熊的設計師Smart，設計「揚眉兔氣」春聯，幾乎索取一空，市府也準備限量兔年開運小...

台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場 逾200公尺蕭壠園區蜈蚣陣燈飾吸睛

三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」2月11日起遶境3天，配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲...

雲二監喜滿樓特別有年味 評審團都嘆為觀止

年節的腳步越近，年味越濃，雲林第二監獄開辦「心心向榮 推陳出新」春節佈置比賽，特以二監相鄰的知名北溪剪紙藝術村剪紙為主題...

中高齡就業率六都第一 南市勞工局「活躍老化」獲雙獎

南市勞工局參加111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部雙獎肯定，在「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城...

去年話務量近30萬件 台南1999全年無休 滿意度達97%

台南1999話務中心全年無休提供24小時不打烊的服務，去年疫情期間話務處理量近30萬件，陪伴市民走過辛苦抗疫的時刻，話務...

女兒失聯4年金門警方跨海求助 虎尾警迅速尋獲助團圓

年關到家家戶戶慶團圓，雲林縣虎尾分局日前接獲金門警察局請求協助一樁協尋人口案，指一名洪姓金門女子和家人失聯4年，因媒體報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。