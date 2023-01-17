快訊

第2波高階警官人事案曝光！158人大風吹 涉88會館全拔官

春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年話務量近30萬件 台南1999全年無休 滿意度達97%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）慰勞1999話務人員。圖／研考會提供
台南市長黃偉哲（右）慰勞1999話務人員。圖／研考會提供

台南1999話務中心全年無休提供24小時不打烊的服務，去年疫情期間話務處理量近30萬件，陪伴市民走過辛苦抗疫的時刻，話務滿意度高達97%，頗受市民信賴；台南市長黃偉哲今日前往台南1999話務中心感謝話務人員，致贈新春賀禮及小紅包，並特別準備喉糖保養同仁的喉嚨，勉勵第一線為民服務的工作人員持續提供有感、有溫度的即時話務服務。

黃偉哲表示，感謝1999同仁一整年的辛勞，尤其近兩年面對疫情或各種突發事件，話務人員必須隨時掌握市政和防疫等新知資訊，隨時提供市民朋友相關正確資訊與即時協助，而今年春節10天連假期間，台南1999話務中心全天24小時不打烊，堅守崗位持續為民服務，陪伴市民度過幸福平安的年假。

研考會主委陳淑姿說，台南1999提供多元便捷的溝通管道，並配置17名話務人員，全年無休的為民服務，市民若有相關民生問題或通報事項，皆可來電1999專線，也可透過OPEN台南1999網頁獲得協助，歡迎市民朋友善加利用。

台南市長黃偉哲（右）慰勞1999話務人員。圖／研考會提供
台南市長黃偉哲（右）慰勞1999話務人員。圖／研考會提供

台南市長 疫情 黃偉哲

延伸閱讀

影／高科技廠房敢裝太陽能板了！群創光電台南廠今併聯

年節將至畜產、花卉微幅上漲 多數農作物價格持平

迎春新氣象 黃偉哲巡視南瀛綠都心公園

影 ／南市警局長廖宗山上任 黃偉哲布達重申貫徹警紀

相關新聞

黃敏惠初一將發限量「兔年開運小紅包」 3領取地點公布

春節將至，嘉義市政府今年由打造沉睡大白熊的設計師Smart，設計「揚眉兔氣」春聯，幾乎索取一空，市府也準備限量兔年開運小...

台南佳里金唐殿「蕭壠香」將登場 逾200公尺蕭壠園區蜈蚣陣燈飾吸睛

三年一科的台南佳里金唐殿「蕭壠香」2月11日起遶境3天，配合今年癸卯年蕭壠香，蕭壠文化園區今天起推出蜈蚣陣主題燈飾及千歲...

雲二監喜滿樓特別有年味 評審團都嘆為觀止

年節的腳步越近，年味越濃，雲林第二監獄開辦「心心向榮 推陳出新」春節佈置比賽，特以二監相鄰的知名北溪剪紙藝術村剪紙為主題...

中高齡就業率六都第一 南市勞工局「活躍老化」獲雙獎

南市勞工局參加111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎，榮獲衛福部雙獎肯定，在「活躍老化」計畫執行成果榮獲高齡友善城...

去年話務量近30萬件 台南1999全年無休 滿意度達97%

台南1999話務中心全年無休提供24小時不打烊的服務，去年疫情期間話務處理量近30萬件，陪伴市民走過辛苦抗疫的時刻，話務...

女兒失聯4年金門警方跨海求助 虎尾警迅速尋獲助團圓

年關到家家戶戶慶團圓，雲林縣虎尾分局日前接獲金門警察局請求協助一樁協尋人口案，指一名洪姓金門女子和家人失聯4年，因媒體報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。