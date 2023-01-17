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去年話務量近30萬件 台南1999全年無休 滿意度達97%
台南1999話務中心全年無休提供24小時不打烊的服務，去年疫情期間話務處理量近30萬件，陪伴市民走過辛苦抗疫的時刻，話務滿意度高達97%，頗受市民信賴；台南市長黃偉哲今日前往台南1999話務中心感謝話務人員，致贈新春賀禮及小紅包，並特別準備喉糖保養同仁的喉嚨，勉勵第一線為民服務的工作人員持續提供有感、有溫度的即時話務服務。
黃偉哲表示，感謝1999同仁一整年的辛勞，尤其近兩年面對疫情或各種突發事件，話務人員必須隨時掌握市政和防疫等新知資訊，隨時提供市民朋友相關正確資訊與即時協助，而今年春節10天連假期間，台南1999話務中心全天24小時不打烊，堅守崗位持續為民服務，陪伴市民度過幸福平安的年假。
研考會主委陳淑姿說，台南1999提供多元便捷的溝通管道，並配置17名話務人員，全年無休的為民服務，市民若有相關民生問題或通報事項，皆可來電1999專線，也可透過OPEN台南1999網頁獲得協助，歡迎市民朋友善加利用。
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