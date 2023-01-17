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台南學甲居民反對新設養豬場 自救會陳情盼撤照

中央社／ 台南17日電

台南市學甲區豐和里居民反對畜牧業者申設養豬場，因發現暫停工的場址疑填土復工，今天號召近百人前往學甲區公所及市府陳情，市府指出，一切依法處置，並敦促業者與地方溝通。

學甲豐和里反對設置大型養豬場自救會長吳采鴻表示，業者申請設置規模達1萬5000頭的大型養豬場，勢必造成水源污染與空氣品質危害，影響附近養殖漁業及居民日常生活，居民堅決反對並成立自救會，市府農業局先前也承諾先要求業者停工，與地方取得共識才可施工。

吳采鴻指出，業者於去年11月曾進場作業，遭居民發現後暫停，今年1月又有居民發現業者在現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等土石方，意圖強行施工，自救會今天號召近百人前往學甲區公所及市府民治市政中心陳情，希望市府廢除養豬場建照。

台南市政府書面回應指出，業者申設養豬場設施的土地現況為魚塭進行填土，市府相關局處昨天進行聯合稽查，確定2筆地號所填土方均含有磚、碎石及混凝土塊等物，不符合農業使用，其中一塊土地有行為人到場，今天由地政局開出新台幣6萬元罰單，並要求停止非法行為及限期3個月內恢復原狀。

台南市農業局指出，申請業者未依核發的畜牧設施容許使用同意書內容使用，如期限內未改善，將依法廢止容許使用同意書，並通知工務局廢止建築執照，市府另已敦促業者持續與當地居民溝通。

養豬場 自救會 台南

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