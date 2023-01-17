女兒失聯4年金門警方跨海求助 虎尾警迅速尋獲助團圓

年關到家家戶戶慶團圓，雲林縣虎尾分局日前接獲金門警察局請求協助一樁協尋人口案，指一名洪姓金門女子和家人失聯4年，因媒體報導許多人受騙到國外遭不測，請求協尋，因只有洪女姓名，虎尾警方像海底撈針，費了九牛二虎之力查尋，昨天終能找到她，並讓她和家人通話報平安，隔空團圓新春傳佳話。

金門洪姓男子向當地金湖派出所報案，指他稱女兒已離家4年多，一直都沒聯繫，因最近新聞屢屢報導求職遭人詐騙至柬埔寨拘禁從事非法工作，因女兒近年來一直無法聯繫上，他擔心女兒遭人誘騙，幾年離家音訊全無，會不會有生命危險，請求警方協助找尋。

經金門警方調閱洪姓女子最後發話地點位於雲林縣虎尾鎮虎尾科技大學附近，日前通報虎尾分局協尋，虎尾派出所隨即調閱虎尾科大附近店家監視器及附近沿線監視器，逐一過濾情查。

警員蘇培瑞、吳柏諭也多次到附近訪查，由於虎尾科大一帶的租屋民宅和大樓相當多，起碼有上千戶，經過多天查尋，昨天終於找到洪姓女子的租屋處。

警方確認是洪女無誤，即表明來意，並了解其離家出走不與家人聯繫原因，將她帶到警所辦理撤尋，同時當場打電話給在金門的洪女父親報平安，洪的家屬表示，只要女兒平安無事就好，過年到，這樁跨海尋女，隔空團圓也傳為年節佳話。

虎尾分局長廖志明對員警以同理心，以辦大案的態度積極清查，讓父女隔海團圓，實為美事一樁，兩員警的用心值得嘉許，也呼籲離鄉背井鮮少回家的旅人，記得打電話報平安。