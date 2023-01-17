阿里山鄉推樂野部落咖啡莊園旅遊 產業連結觀光
阿里山精品咖啡知名度崛起，阿里山鄉公所將咖啡產業與觀光連結，即日起推出「阿里山鄒樂趣．咖啡野遊季」，今天在嘉縣府舉辦記者會，歡迎民眾到樂野部落咖啡莊園深度旅遊。
嘉義縣府中庭今天上午充滿咖啡香，5家阿里山樂野部落咖啡莊園現場手工沖泡咖啡，讓參與記者會的來賓一一試喝。阿里山鄉公所請到鄒族部落歌手「藍色楓葉」姐弟組合美聲獻唱。嘉義縣長翁章梁、農委會水保局南投分局長陳榮俊、阿里山鄉長高瑞芳、嘉義縣議員武清山等人都與會。
高瑞芳接受媒體聯訪表示，阿里山產的咖啡屢屢在國外比賽獲獎，但效益僅限於產品的販售，因此舉辦「阿里山鄒樂趣．咖啡野遊季」，推出樂野部落咖啡莊園深度旅遊，要將觀光與咖啡產業連結，讓在地的民眾也能受益。
高瑞芳說，深度旅遊行程將造訪鄒族園、優遊吧斯瑪翡莊園、野牡丹咖啡等莊園，品味手沖精品咖啡，咖啡生態導覽、後製烘焙參訪、咖啡風味杯測等，更搭配趣味DIY「不插電咖啡」，從一顆顆咖啡生豆、挑豆、甩豆、火烤烘豆、去殼、杵臼磨豆到手沖，體驗做咖啡。
翁章梁表示，阿里山鄉以樂野部落為中心串連周圍的咖啡莊園、民宿，揉合鄒族文化，推出適合不同族群的沉浸式遊程，可把阿里山的咖啡、人文、步道、風光、茶園盡收眼底，絕對是一趟充滿靈性的旅行。
高瑞芳指出，「阿里山鄒樂趣．咖啡野遊季」系列活動即日起至今年4月，參與遊程將獲得限定咖啡濾掛禮盒1組，僅限額500名，即日起開放報名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言