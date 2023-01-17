轎車行跡可疑 南警盤檢查獲通緝犯及毒品

49歲凃姓男子昨天下午4點多駕車行經台南市安南區北安路，行駛期間有偏移及壓線情形，恰巧被巡邏員警發現鳴笛示意停車，當場發現他涉毒品案為南檢通緝，並起獲安非他命等毒品，警詢後解送南檢歸案並依毒品罪嫌法辦。

台南市警三分局安順派出所所長黃志賢、警員薛慶祥及警專實習生黃峻紘等人，昨天下午4點多執行巡邏勤務時，在安南區北安路上發現前方1輛轎車，行駛期間有偏移及壓線情形。

員警立即鳴笛示意停車，當場發現駕駛人為凃姓男子為台南地檢察署於今年1月11日發布毒品通緝犯，起獲二級毒品安非他命，共33.8公克及三級毒品K他命香菸，共24支。據了解，何表示毒品都是供他自己吸食的。

台南市警三分局表示，警方持續加強安居緝毒專案，給市民安全、安心的生活環境。此次案件，讓實習生黃峻紘體驗到攔檢過程，透過外勤警察工作的多樣性，累積經驗為日後實際執勤做好準備，他表示難得的實習經驗，直呼「終生難忘」。