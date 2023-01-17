嘉市府推「揚眉兔氣」貴氣春聯 22日發放限量小紅包
嘉義市政府今年推出充滿新春氣息的「揚眉兔氣」春聯，並準備限量兔年開運小紅包，市長黃敏惠將於22日（大年初一），分別在城隍廟、九華山地藏庵及文化局廣場3處發放。
嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市府今年再度邀請知名設計師莊信棠（Smart）設計春聯，並由擔任市府地政處長的書法家饒嘉博題字親撰「揚眉兔氣」，希望喜氣春聯，讓市民從年頭旺到年尾。
黃敏惠今年也將於22日（大年初一），分別在城隍廟、九華山地藏庵及文化局廣場等地發放限量兔年小紅包。
市府表示，今年市府推出的春聯及小紅包皆由知名設計師設計，春聯融入設計師筆下受歡迎的角色「巴比兔」，並點綴象徵富貴、福氣的牡丹及蝴蝶元素，充滿濃濃年味，共印製10萬7000份；開運小紅包則融入魔術帽意象，別出心裁在抽取硬幣處設計「大吉」、「上上籤」等祝福語。
市府指出，限量開運小紅包發放地點分別為22日上午9時在嘉義市城隍廟發放500份。22日上午9時40分在嘉義市九華山地藏庵發放500份。22日上午10時15分在嘉義市文化局文化廣場發送1688份。
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