台南高級救護隊員救回中年大叔 他到隊上當面感謝

台南市南區何姓中年男子，去年111年11月底在家中胸口不適後，突然昏倒失去生命徵象，經消防局第七大隊南門高級救護隊救護人員實施心肺復甦術，及時送醫搶救，經過醫院治療已可正常行走康復出院，何昨天到來消防隊向當時執行勤務的救護人員黃凱麟與李致穎表達感謝之意。

南門高級救護隊黃凱麟、李致穎當時在救護現場評估何已無意識、無呼吸、也沒有脈搏，立即施行心肺復甦術及AED電擊、架上自動心肺復甦機」進行胸外按壓。

同時給予靜脈輸液及急救用藥、聲門上呼吸道插管等呼吸處置，努力不懈一路搶命到醫院，後續由醫護人員接受進行醫療處置，如今患者康復出院，救護人員對於能發揮專業知識與技能，及時挽救生命都感到非常開心。

第七大隊長黃輝林表示，消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念及各界善心人士的愛心奉獻，各分隊救護車已全面配置12導程監護儀、自動心肺復甦機、且已推行到院前緊急醫療救護系統與醫院即時連線，大大提升院前救護醫療品質。

第七大隊藉此機會推廣民眾學習心肺復甦術及AED電擊，盡早辨識命危患者，盡早給予壓胸，提升康復率，並呼籲市民朋友留意近期早晚氣溫變化大容易誘發急性心肌梗塞，若有胸悶、胸痛等不適情形，應及早就醫。