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黃敏惠初一將發限量「兔年開運小紅包」 3領取地點公布
春節將至，嘉義市政府今年由打造沉睡大白熊的設計師Smart，設計「揚眉兔氣」春聯，幾乎索取一空，市府也準備限量兔年開運小紅包，市長黃敏惠大年初一在城隍廟、九華山地藏庵、文化局廣場3處發放，各發500、500、1688份，限量排隊領取。
黃敏惠說，今年再度邀請Smart設計春聯，融入他筆下受歡迎角色「巴比兔」，點綴象徵富貴、福氣的牡丹及蝴蝶元素，並由書法家地政處長饒嘉博題字親撰「揚眉兔氣」，希望喜氣春聯讓市民從年頭旺到年尾。市府表示，共印製10萬7000份，發給家戶，其餘幾乎索取一空。
至於兔年開運小紅包，市府說明，融入魔術帽意象，在抽取硬幣處設計「大吉」、「上上籤」等祝福語，以巧思祝福市民朋友過好年。
黃敏惠22日大年初一發放開運小紅包，上午9點在嘉義市城隍廟發放500份；9點40分在嘉義市九華山地藏庵發放500份；10點15分在市府文化局文化廣場發送1688份，數量有限須排隊領取。
黃敏惠也說，邀請民眾春節期間來「嘉」走春過好年，今年市府盤點嘉義市百家風格小店，推出「嘉市潮選店100+Select」，精選融入百年古都嘉義市人文之美的咖啡廳、風格新潮的人氣店家，到嘉體驗百種美好。
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