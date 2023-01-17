嘉義BRT成功轉型輕軌 路線全長14.3公里設置13座車站

民進黨立委王美惠今天表示，嘉義公車捷運（嘉義BRT）的升級勢在必行，交通部長王國材已同意轉型為輕軌，目前的路線規劃為「高鐵嘉義站」至「台鐵嘉義站」，路線長度約為14.3公里，規劃設置13座車站，未來將採用輕軌系統為其運行方式。

王美惠今天發布新聞稿說明，她從2020年開始爭取「嘉義地區軌道整體路網」評估案，取得經費600萬元，現今嘉義市已經完成整體路網評估，為了爭取嘉義市第一條輕軌鐵道系統，自己近日特別邀請交通部、鐵道局召開說明會，了解目前嘉義市鐵道評估的進度。

王美惠指出，高鐵嘉義站與嘉義市區的輕軌鐵道系統，主要是將現行的BRT路線提升為「捷運藍線」系統，更是嘉義市捷運系統的第1條優先路網，嘉義市政府日前已經提報中央政府，申請「嘉義大捷運系統藍線」評估可行性之研究經費。

王美惠說明，嘉義市政府申請「捷運藍線」研究經費共1500萬元，交通部在說明會議中允諾，核定補助經費1290萬元，補助比例高達86%。

王美惠認為，隨著載運量與日俱增，嘉義BRT的升級勢在必行，自己已經多次在立法院提出質詢，並且獲得王國材的支持，同意將嘉義市現行的BRT轉型為輕軌。

王美惠說，目前「捷運藍線」路網規劃為「高鐵嘉義站」至「台鐵嘉義站」，路線長度約為14.3公里，分別為高架2.8公里、平面11.5公里，規劃設置13座車站，未來將採輕軌系統為運行方式。

王美惠強調，嘉義市交通載運的需求不斷增加，如今第1條輕軌捷運的可行性評估，經費已經核定，期盼嘉義市政府能夠加速研究作業，讓嘉義市對外的捷運系統早日串連，並且能夠及早通車。